

「matcha LOVE 柚子と抹茶」

伊藤園は、北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE（まっちゃ ラブ）」（「matcha LOVE」は、ITO EN （North America） INC．が2013年から北米で展開しているアメリカ生まれの抹茶ブランド）から、振ってつくる体験型抹茶飲料「matcha LOVE 柚子と抹茶」を9月8日に発売する。

抹茶を含む日本茶の輸出額は過去最高額（資料：財務省貿易統計 2024年日本茶輸出実績）を更新し続けており、抹茶を含む日本茶の需要は海外を中心に引き続き拡大している。そのような中、同社は昨年3月に訪日外国人をターゲットにした体験型抹茶飲料「matcha LOVE」を発売した。今回は、より多くの人に日本の文化である抹茶をさらに楽しんでもらえるように、海外でも人気の柚子フレーバーと抹茶を組み合わせた「matcha LOVE 柚子と抹茶」を新発売する。

「matcha LOVE 柚子と抹茶」（無果汁）は、飲んだ瞬間に柚子の香りと抹茶を感じるほんのりと甘くすっきりした味わいの新感覚抹茶飲料。キャップ部分に抹茶が入っており、キャップを開けるだけで“いつでも、どこでも、手軽に”、つくり立ての柚子抹茶が楽しめる。可愛らしい柚子のキャラクターを描いたデザインに加え、ボトルの下部をクリアにしたことで液色が鮮やかに緑色へ変化する様子も楽しむことができる。

同社は同製品の販売を通じて、消費者のニーズに寄り添った抹茶の新しい楽しみ方を提案し、消費者の健康で豊かな生活に貢献していく考え。

［小売価格］270円（税込）

［発売日］9月8日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp