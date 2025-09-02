天津で開催された上海協力機構首脳会議で顔を合わせるプーチン氏（左）と習近平氏/Alexander Kazakov/AFP/POOL/Getty Images

中国・天津（ＣＮＮ）ロシアのプーチン大統領は２日、８月３１日に中国に到着して以来、首脳である習近平（シーチンピン）国家主席と初めて公式会談を行い、中国との関係が「前例のないほど高いレベル」にあると称賛した。

北京の人民大会堂で行われた会談は、二人の権力者の結束を示す新たな事例となった。プーチン氏がウクライナ戦争終結を求める西側諸国の圧力を一蹴する一方、習氏は中国を世界の統治における新たなリーダーとして位置づけている。こうした状況はトランプ米大統領の外交政策が世界を揺るがす中で起きている。

プーチン氏は、第２次世界大戦中のソ連と中国の関係を振り返り、「戦友愛、信頼、相互支援、そして共通利益を守るための確固たる姿勢の記憶」を「新時代」における両国の戦略的連携の基盤として称賛。二国間会談の冒頭で習氏に対し、「当時も我々は常に共にいたし、今も共にいる」と述べた。

これに対し習氏は、中ロ関係が「変化する国際情勢の試練に耐えてきた」との認識を表明。プーチン氏を「古くからの友人」と呼んだ。

その上で、「中国はロシアと協力して、互いの発展と活性化を支援し、国際的な公平性と正義を堅持し、公正で合理的な世界統治システムを構築する用意がある」と述べた。

習氏とプーチン氏の緊密な関係は、９月１日に閉幕した中国の港湾都市天津での２日間にわたる首脳会談を通して顕著に示された。８月３１日夜の晩餐（ばんさん）会では、習氏がプーチン氏を温かく迎え、同氏と表情豊かに会話する姿が見られた。

プーチン氏の中国訪問は、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記と同席する機会になることも予想される。両氏は９月３日に北京で行われる大規模な軍事パレードに参加する外国要人の中で、招待客リストのトップに名を連ねている。

クレムリン（ロシア大統領府）のプーチン氏の海外訪問記録によると、今回の訪問は２０２２年のロシアによるウクライナへの全面侵攻以来、ロシア首脳が単一国に対して行う最長の訪問となる。

​​２日には習氏とプーチン氏の会談の前に、モンゴルのフレルスフ大統領を交えた三国間協議も開かれた。この会談でプーチン氏は、三国が政治的・経済的関係を発展させつつある「良き隣人」だとの認識を示した。