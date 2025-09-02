深みのある味わいの和菓子の詰め合わせ！あわしま堂「月うさぎと秋2025」
あわしま堂から、「地域限定商品」を詰め合わせた和洋菓子セットの第3弾をオンラインショップ限定で販売開始。
あわしま堂「月うさぎと秋2025」
価格 ：3,000円(税込)
入数 ：19個入り(10種類)
発売期間：2025年9月1日〜10月中旬頃まで
セット内容
主に中四国・九州の和洋菓子を詰め合わせています(19個入り、10種類)。
・利久6個入(中四国・九州限定)1個
・つぶあんうすかわ6個入(中四国・九州限定)1個
・袋入長崎カステラ(中四国・九州限定)1個
・ふわふわカステラ(中四国・九州限定)1個
・栗どら(北海道・沖縄を除く全国)1個
・極上どら焼(北海道・沖縄を除く全国)2個
・八ツ橋風饅頭(中四国・九州限定)3個
・黒蜜きなこ饅頭(中四国・九州限定)3個
・うさぎぽてと(北海道・沖縄を除く全国)3個
・おいもバターもみじ(中四国・九州・関東限定)3個
秋の訪れとともに、深みのある味わいの和菓子が登場。
月うさぎが美味しいお菓子をお届けします。
■月うさぎと秋2025 おすすめ商品
お月見時期だけ販売しているうさぎの形をしたスイートポテトの他、2025年新発売の「八ツ橋風饅頭」や「黒蜜きなこ饅頭」が詰め合わせられています。
八ツ橋風饅頭は、シナモン風味の生地で自家炊き粒餡を包んだお饅頭。
もっちりとした食感と甘くスパイシーな生地が八ツ橋を連想させます。
黒蜜きなこ饅頭は、きなこ餡と黒蜜ゼリーフィリングを黒糖風味の生地で包み、深みのある味わいです。
ころんとした形のうさぎに癒されながら、秋の味覚を楽しめます。
