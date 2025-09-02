イラストレーターのmizuさんの漫画「神ダイエット食材」がインスタグラムで800近くの「いいね」を集めて話題となっています。

豆腐ダイエットを始めた主人公のぽっちゃり犬「いぬぽにょ」。ヘルシーな豆腐を使った料理を食べ続け、きっと体重も減るだろうと思っていたのですが…という内容で、読者からは「ダイエットも食べすぎもほどほどに（笑）」「うさぎの佐藤さん、アドバイスしてあげて〜！」などの声が上がっています。

ヘルシー料理でも油断は禁物

mizuさんは、インスタグラムでは「いぬぽにょ」というプロフィール名で作品を発表しています。mizuさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「神ダイエット食材」を描いたきっかけを教えてください。

mizuさん「ヘルシー食材に手を出しても、なぜかダイエットに失敗してしまうのが、いぬぽにょのいつものパターンです。豆腐もヘルシーな食材ですが、調理法によってはごはんがどんどん進んでしまう『ガッツリおかず』にもなりえます。いぬぽにょが手を出さないわけがない、と思って描きました」

Q.作中のキャラクターたちを客観的に見て、どのように感じますか。

mizuさん「『いぬぽにょらしいな』と思います。友達でうさぎの『佐藤さん』は、いぬぽにょのダイエットをいつも冷めぎみに見ているのですが、私も同じ気持ちになっています」

Q.mizuさんにもダイエットの経験はありますか。

mizuさん「本格的にダイエットをしたことはないですが、食べすぎたかなと感じたときは、その後の食事で調整します。豆腐も食べます！」

Q.体型や健康管理のために、普段から意識していることはありますか。

mizuさん「在宅ワーカーで通勤がないので、その分は散歩をしたり、ジムでバイクを漕いだりしています。足りていないとは思いますが…」

Q.読者から「普通のハンバーグより、豆腐の方が好きかも」という意見もありましたが、mizuさんはいかがですか。

mizuさん「豆腐ハンバーグが普通のハンバーグを越えることは絶対にない、と思っています（笑）」

Q.漫画「神ダイエット食材」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

mizuさん「『豆腐で我慢していてえらい』『ダイエット、頑張っているね』など、いぬぽにょに対する激甘なコメントが印象的でした。多分彼はこの先、永遠に痩せられないと思います（笑）」