【漫画】ヘルシー食材“豆腐”でダイエットに挑戦！ 工夫していろいろ料理するも…予想外の展開に「ほどほどに（笑）」【作者取材】
イラストレーターのmizuさんの漫画「神ダイエット食材」がインスタグラムで800近くの「いいね」を集めて話題となっています。
豆腐ダイエットを始めた主人公のぽっちゃり犬「いぬぽにょ」。ヘルシーな豆腐を使った料理を食べ続け、きっと体重も減るだろうと思っていたのですが…という内容で、読者からは「ダイエットも食べすぎもほどほどに（笑）」「うさぎの佐藤さん、アドバイスしてあげて〜！」などの声が上がっています。
ヘルシー料理でも油断は禁物
mizuさんは、インスタグラムでは「いぬぽにょ」というプロフィール名で作品を発表しています。mizuさんに作品について話を聞きました。
Q.今回、漫画「神ダイエット食材」を描いたきっかけを教えてください。
mizuさん「ヘルシー食材に手を出しても、なぜかダイエットに失敗してしまうのが、いぬぽにょのいつものパターンです。豆腐もヘルシーな食材ですが、調理法によってはごはんがどんどん進んでしまう『ガッツリおかず』にもなりえます。いぬぽにょが手を出さないわけがない、と思って描きました」
Q.作中のキャラクターたちを客観的に見て、どのように感じますか。
mizuさん「『いぬぽにょらしいな』と思います。友達でうさぎの『佐藤さん』は、いぬぽにょのダイエットをいつも冷めぎみに見ているのですが、私も同じ気持ちになっています」
Q.mizuさんにもダイエットの経験はありますか。
mizuさん「本格的にダイエットをしたことはないですが、食べすぎたかなと感じたときは、その後の食事で調整します。豆腐も食べます！」
Q.体型や健康管理のために、普段から意識していることはありますか。
mizuさん「在宅ワーカーで通勤がないので、その分は散歩をしたり、ジムでバイクを漕いだりしています。足りていないとは思いますが…」
Q.読者から「普通のハンバーグより、豆腐の方が好きかも」という意見もありましたが、mizuさんはいかがですか。
mizuさん「豆腐ハンバーグが普通のハンバーグを越えることは絶対にない、と思っています（笑）」
Q.漫画「神ダイエット食材」について、どのようなコメントが寄せられていますか。
mizuさん「『豆腐で我慢していてえらい』『ダイエット、頑張っているね』など、いぬぽにょに対する激甘なコメントが印象的でした。多分彼はこの先、永遠に痩せられないと思います（笑）」