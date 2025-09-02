素材の甘みが楽しめる！ASHITAMO 「焼とうもろこし風味スナック／黒ごまきなこ」

モントワールは、食べておいしく体にやさしいひとくちお菓子ブランド「ASHITAMO(アシタモ)」から、大袋タイプ『焼とうもろこし風味スナック』、『黒ごまきなこ』を2025年9月1日(月)より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで販売中。

モントワール ASHITAMO 「焼とうもろこし風味スナック／黒ごまきなこ」

モントワールは、食べておいしく体にやさしいひとくちお菓子ブランド「ASHITAMO(アシタモ)」から、大袋タイプ『焼とうもろこし風味スナック』、『黒ごまきなこ』を2025年9月1日(月)より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで販売中です。

大袋 焼とうもろこし風味スナック

内容量 ： 60g(個包装込み)

賞味期間 ： 150日

販売エリア ： 全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格： 486円(税込)

(個包装1袋(標準5.2g)当たり 糖質2.3g、食物繊維0.7g)

とうもろこしの粒がそのままお菓子になりました。

素材本来のヘルシーさを生かした“ロカボ”ライフを応援する商品です。

野菜スナック市場が拡大する中、同社は新たな素材に着目し、とうもろこしをそのまま使用したスナックを発売します。

サクサクとした食感と、素材由来の食物繊維が手軽に摂れるので、小腹満たしやヘルシーなおつまみなど、さまざまなシーンで楽しめます。

黒ごまきなこ

内容量 ： 36g

賞味期間 ： 120日

販売エリア ： 全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格： 270円(税込)

(1袋(36g)当たり たんぱく質7.6g、食物繊維3.9g、鉄1.4mg、セサミン11mg)

健康志向を背景に注目されている「きなこ」を、特製の蜜でひとくちサイズに仕上げ、黒ごまを加えた新商品。

きなこのやさしい甘みに黒ごまのプチプチとした食感がアクセント、素材由来のたんぱく質、食物繊維、鉄、セサミンも摂れます。

おいしさと健康を両立させた、毎日続けやすい手軽なおやつとして、楽しめます。

きなこと黒ごまのダブルの健康素材を蜜でかため、食べやすいひとくちサイズにしました。

たんぱく質、食物繊維、鉄を豊富に含んだ商品です。

