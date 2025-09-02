シカのフン、買い取ります――。

大分県九重（ここのえ）町の九重（くじゅう）・飯田（はんだ）高原観光協会は６日、くじゅう連山の麓、長者原（ちょうじゃばる）園地で観光客らが拾い集めたフンを買い取るイベントを開く。芝生広場のあちこちで目にするフンを固形燃料や着火剤として商品化できないかどうか今後、検討する。（秋吉直美）

「ただ楽しむだけではない観光」を掲げ、観光客らが地域の課題に主体的に関わるきっかけを提供しようと、初めて企画した。園地周辺で６、７日に開催する「やまなみ感謝祭」の関連イベントとして、６日午前１１時〜午後３時に買い取り所を開設する。フンを５００グラム以上集めた人に３００円を支払う。軍手や火ばさみなどは受付で配布する。

シカやイノシシなど鳥獣による農作物被害は全国的な課題となっている。九重町内では近年、特にシカの害が目立つという。大分県によると、２０２４年度の同町内の捕獲数はイノシシの８７６頭に対し、シカは２４８１頭に上る。シカは２０００頭を上回る年が続いており、過去にイノシシの駆除を優先していた影響もあるとみられる。

シカが増えるにつれてフンも目につくようになり、関係者からはイメージダウンを心配する声が上がる。同観光協会事務局次長の川辺憲親さん（５１）は「園地ではこれから秋にかけて、シートを広げて寝転がるお客さんも多くなる。（フンは）衛生的にも良くない」と話す。

同観光協会によると、感謝祭の実行委員がイベントの内容を話し合う中で、観光客らを巻き込んだ買い取り所開設のアイデアが浮かんだという。長崎県西海市の動植物園「長崎バイオパーク」では、乾燥・加熱処理したキリンなどの草食動物のフンが着火剤として利活用された実績があり、固形燃料や着火剤として商品化できないか検討する。

くじゅう連山一帯ではこれまで、地元の住民やＮＰＯ法人、企業などが登山道の整備や、野焼きに代表される自然環境を守る活動に取り組んできた。同観光協会は今後、こうした活動を観光資源と捉え、観光客らに参加を促したり、理解を深めてもらったりする「サステナブルツーリズム（持続可能な観光）」に本格的に取り組む考えだ。

川辺さんは「フンの買い取りは、その第一歩。従来の消費型観光とは違う新しい観光モデル構築のきっかけにしたい」と参加を呼びかけている。

問い合わせは九重町観光協会（０９７３・７３・５５０５）へ。

ＳＤＧｓ後押し 背景に観光公害

地域の自然や文化に配慮した「サステナブルツーリズム」が注目される背景には、各地でオーバーツーリズム（観光公害）が問題化している現状もある。ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の浸透を追い風とし、観光庁もガイドライン（指針）を作って後押ししている。

「やまなみ感謝祭」では、参加者が自然環境保護に取り組むＮＰＯ法人「くじゅうネイチャーガイドクラブ」の案内で、登山道を守るための石運びや落ち葉の清掃といった活動を体験するイベントも予定している。