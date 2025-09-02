食べる伊右衛門！モントワール「伊右衛門 抹茶かりんとう／伊右衛門 お濃茶蜜ぽっぷこーん」
モントワールは、「伊右衛門 抹茶かりんとう」「伊右衛門 お濃茶蜜ぽっぷこーん」を2025年9月1日より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで販売中。
伊右衛門 抹茶かりんとう
容量 ：70g
希望小売価格：オープン価格
販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど
「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの宇治抹茶を使用し、上品な甘さと程よい塩味、カリッとした軽い食べ心地に仕立てられています。
チャック付き袋のため、ティータイムのお供に少しずつお召し上がりいただけます。
伊右衛門 お濃茶蜜ぽっぷこーん
容量 ：34g
希望小売価格：オープン価格
販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど
蜜掛けの砂糖の甘みと抹茶の風味がベストマッチ。
蜜の“かりっ”とした食感と、ぽっぷこーんの“ふわっと”した食感が楽しめる、お濃茶蜜を味わう和ぽっぷこーんです。
