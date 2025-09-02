aespa、新曲『Rich Man』で強烈なエネルギーを放つパフォーマンスに期待大！9月5日リリース

ガールズグループaespaが新曲『Rich Man』で強烈なエネルギーを盛り込んだパフォーマンスを披露する。

【写真】カリナ、純白ミニワンピ姿に視線釘付け

来る9月5日、aespaは6thミニアルバム『Rich Man』をリリースする。

今回のアルバムは多彩でトレンディなジャンルの計6曲が収録され、aespaの一層成長した音楽の世界を満喫するのに十分だ。

タイトル曲『Rich Man』は耳を虜にする荒々しいエレキギターサウンドがポイントのダンスソングで、中毒性のあるトップラインと多様に展開されるバンドサウンドがメンバーの個性あるボーカルと調和し、凄まじいエネルギーを伝える。

（写真＝SMエンターテインメント）aespa

今回のパフォーマンスは、手を活用した簡潔な動作で構成され、誰もが真似しやすいように構成されると同時に、メンバーそれぞれの個性と色が加わった振り付けと後半に行くほど強烈なエネルギーと起承転結を見せる振り付けで目を引く見通しだ。

aespaの6thミニアルバム『Rich Man』は同名タイトル曲をはじめ、中毒性のある口笛の音が印象的な『Drift』、相手の偽善的な姿を泡に例えた『Bubble』、幻想的ななR＆Bジャンルの『Count On Me』、軽快なトラックサウンドが特徴の『Angel #48』、ミディアムテンポのポップソング『To The Girls』と、多様なジャンルの計6曲が収録されている。

なお、aespaの6thミニアルバム『Rich Man』は9月5日にフィジカルアルバムとしてもリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）