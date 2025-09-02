今年１月の箱根駅伝を連覇した青学大の主将を務め、今春から地元の福井放送に就職した田中悠登アナウンサーが２日、自身のＳＮＳを更新。「福井県縦断１００ｋｍマラソン 無事ゴールしました！ たくさんの応援があって最後まで走り切る事ができました。星七にいい顔できます！」とつづり、福井駅前にゴールした動画を投稿した。

田中アナは１週間前に自身のインスタグラムで「勝手に１人で１００キロ走るだけで、何か大会があるわけではありません。己との戦いです」として福井県縦断１００キロ挑戦を表明した。前日１日のＸ（旧ツイッター）には「今年２月、後輩の皆渡星七がなくなりました。本当に弟のような存在でした」と投稿。青学大のチームメートで、昨年１１月に悪性リンパ腫と診断され今年２月に２１歳の若さで亡くなった皆渡さんへの思いを記し、同時に「彼の分まで生きると約束して半年。『たなさん、こんなもんでいいんですか？』と言われている気がして、これで応えられるのか分かりませんが１００ｋｍ走ってみます。完走して来春に大阪で『ななつぼしマラソン』を開催します」と決意を記していた。インスタグラムのストーリーズでは１日午後４時に福井県南西部の小浜駅をスタートする様子を投稿するなど、途中経過を報告していた。

１００ｋｍ完走後の投稿にはフォロワーから「完走おめでとうございます！星七くんにもきっと届いていると思います」「すごい挑戦、無事ゴールおめでとうごさいます」「お疲れさまでした ゆっくり休んでください」などとコメントが寄せられた。