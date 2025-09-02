病気の保護犬がドッグサロンに引き取られ、スタッフさんたちに愛情を注がれながら治療を続けたら…？病気との命がけの戦いの先に待っていた結末が感動を呼び、「素敵」「泣ける」といった声が寄せられています。

【動画：病気にかかった状態で保護された犬→命がけの過酷な治療をした結果…思わず泣けてくる『素敵な結末』】

ドッグサロンにやってきた保護犬

Instagramアカウント「animo_dog_salon」に投稿されたのは、フィラリア症という病気にかかってしまった保護犬「テト」くんが幸せを掴むまでの軌跡です。

動物愛護センターに収容されていたテトくんを見つけ、「一緒に帰ろう」と言ってくれたのは「ANIMO DOG SALON」の店長さん。その日から、テトくんはANIMOで暮らしながら、病気の治療を行うことになったのです。

店長さんやスタッフさんたちに愛情を注がれる日々の中で、テトくんは人に優しく触れられる幸せや、ボール遊びの楽しさを知りました。また他のワンちゃんたちと出会い、初めてお友達ができたことにも喜んでいたそう。

病気との命がけの戦い

毎日楽しそうに過ごしていたというテトくんですが、フィラリア症の治療は命を落とすリスクもあり、とても過酷なものでした。駆虫薬を投与した日の夜には、心拍や呼吸が乱れたり熱が出たりして、眠ることができないほど苦しんでいたとか。

それでも店長さんたちの「生きて幸せになってほしい」という思いに応えるかのように、必死に戦い続けたテトくん。あきらめずに治療を続けたことで、新しい家族を探すという次のステップに進むことができました。

素敵な結末に感動

その後、テトくんを待っていたのは、あたたかい居場所を与えてくれる新しい飼い主さんとの出会いでした。

なんと飼い主さんの職業は愛玩動物看護師で、テトくんの今後の治療選択や看護的QOL（生活の質を高めるケア）についても深く話し合えるほど勉強熱心な方だったとか。店長さんは「これ以上ないふさわしい方」と判断し、テトくんの譲渡を決めたそう。

そして店長さんやスタッフさんたちに「ANIMOに来てくれてありがとう」「いってらっしゃい」と見送られながら、第二の犬生を歩み始めたテトくん。今も理解のある新しい飼い主さんの元、治療を継続しているそうです。病気との命がけの戦いの先に待っていた素敵な結末は、多くの人に感動を与えてくれることとなりました。

この投稿には「おめでとう」「涙が出る」「新しいお家で幸せになってね」「スタッフの皆さんの愛がステキ」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「animo_dog_salon」には、ANIMO DOG SALONの日常やワンちゃんたちのトリミング中の様子が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「animo_dog_salon」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。