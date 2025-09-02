嵐の櫻井翔さんと相葉雅紀さんが2025年9月2日、東京都内で開催された「セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」に登壇し、嵐の曲を聴いてCM撮影に臨んだエピソードを披露した。

「嵐の曲かけて、テンション上げながら撮影に向かう」

セブン-イレブンは3日から、新ビジュアル「なにがあるかな、セブン-イレブン。」を展開する。テレビCM第1弾の「宇宙人あらわる」篇、「宇宙人もびっくり」篇、「宇宙人もホワホワ」篇（北海道限定）が順次放映される予定だ。イメージキャラクターとして、櫻井さんと相葉さんが「地球にやってきた宇宙人役」、俳優の天海祐希さんが「セブン-イレブン店舗のオーナー役」をそれぞれ演じる。

発表会では、櫻井さんと相葉さんとの撮影裏話も飛び出した。櫻井さんは「本当にどうでもいい話を色々してた」と振り返り、「ほぼ同じ時期にパスポートの更新をしていたというのが発覚した」「この間、こんな所にご飯行ったよとか」と説明している。

また、相葉さんが「2人で撮影するのが久々だったから、ここはどうだったとか。あと、嵐の曲かけながら」「嵐の曲かけて、テンション上げながら撮影に向かうっていう」と明かした。2人は、嵐のカップリング曲を集めたアルバム「ウラ嵐マニア」を「これいいな」「え？こんな曲あったっけ」などと聴いたという。

櫻井さんは「思い出を語ってました」とし、相葉さんが「そうやって和気あいあいと楽しい時間を過ごしたなという印象ですけどね。やっぱなんか、一緒に嵐の曲を聴くと楽しいなと思いました」と発言すると、「スタッフの方はびっくりしたと思いますけどね」とツッコんでいた。

一方で相葉さんは「（嵐の曲を現場で聴くことは）5人だとないよね、多分。5人だったらちょっと申し訳なくてかけられないですけど。翔ちゃんと2人だったらまぁいいかと思って」ともいい、2人で笑っていた。