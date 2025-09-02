第5子誕生の杉浦太陽が育休明けを報告!ファンから温かいコメント続々「新しい生活が楽しみ」
俳優の杉浦太陽が自身のInstagramを更新。杉浦は「かけがえのない時間を過ごせたこと、そして支えてくださった多くの方々に心から感謝しています。」と感謝の気持ちを述べ、7人家族となった新しい杉浦家の生活を楽しむ様子を伝えた。夜中の授乳タイムでは「夫婦で睡魔と戦う毎日」と明かし、少しずつ生活のリズムが掴めてきたことも共有。新学期が始まったことに触れ、「受験生もいる我が家。まだまだドタバタな日々ですが、笑顔を大切にしながら 家庭も仕事も両立して、毎日を楽しんでいきたいと思います。」と意気込みを語った。
この投稿には多くの反響が寄せられ、 「新しい生活が楽しみですね！」や「毎日忙しいと思うけど、頑張ってください！」といった温かいコメントが届いた。さらに、ストーリーズで杉浦は、「育休明けの仕事始め!!畑ロケ…暑すぎる」とも報告しており、仕事への期待感も漂わせている。
この投稿には多くの反響が寄せられ、 「新しい生活が楽しみですね！」や「毎日忙しいと思うけど、頑張ってください！」といった温かいコメントが届いた。さらに、ストーリーズで杉浦は、「育休明けの仕事始め!!畑ロケ…暑すぎる」とも報告しており、仕事への期待感も漂わせている。