元ＮＭＢ４８でタレントの吉田朱里（２９）が２日、自身のユーチューブチャンネルを更新。第１子の妊娠を発表し、「太りました。ムチムチになりました」と笑いながら報告した。

吉田は２０１１年にアイドルグループ・ＮＭＢ４８の１期生として加入し、中心メンバーとして活躍し、２０年に卒業。現在はタレントとして活動し、昨年４月に一般男性との結婚を発表していた。

この日、吉田はユーチューブチャンネルを「【ご報告】第一子を授かりました。」と題して、更新。「この度、第１子となる新しい命を授かりました。本当にここまで支えてくださった皆さんありがとうございます」と、ファンに報告した。

出産は来年を予定していることを告白。「あまり堅苦しくお話しても私らしくない」と切り出すと、多くのファンが以前から妊娠の可能性に気づき始めていた状況について、「結構早くからお腹が出てき始めていたっていうのと…太った（笑い）。本当に太りました！ ムチムチになっちゃって、早くから気づいていた方もいらっしゃったんですけど」と茶目っ気たっぷりに明かした。

８月中旬に大阪で自身のイベントを開催した際は「安定期にちょうど入っていたんですけど」としつつも、イベントで発表すると、「皆さんに変に気を使わせちゃうかなとか、心配かけちゃうかなというのもあって」と明かし、９月に入ってからユーチューブでの発表となったという。

芸能活動については「体調と相談しつつではあるんですけど、今年いっぱいはお仕事は続けられたらいいなと思っています」と話し、産後については、夫ら家族が「全力でサポートするよ」と言っているといい、「家族に支えてもらいながら、できる限り今まで通りお仕事を続けたいと思います」と明かした。