キッチンに入ろうとする赤ちゃんを、わんこが制止…？弟想いなわんこの行動がすごすぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で271万回再生を突破し、「お利口すぎません！？」「これは助かる」「容赦なくて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：キッチンに侵入しようとする赤ちゃん→危険を感じた犬が…本当の姉と弟のような『必死すぎる止め方』】

赤ちゃんがキッチンに侵入！

TikTokアカウント「schnauzer_komachi」の投稿主さんには、1歳の息子さんがいます。家事育児にバタバタする中、暮らしをサポートしてくれているのが、愛犬の『小町』ちゃん！ミニチュアシュナウザーの女の子です。

ズリバイができるようになった息子さんは、家中を散策するのが趣味に。ところが、この日はキッチンに侵入しようとしていたそうです。刃物や火元が集まっているキッチンには、できれば入ってほしくありません。そこで機転を利かせたのが、小町ちゃんでした。

ジリジリ引いて侵入を阻止

小町ちゃんは、キッチンに向かって這う息子さんのズボンを咥えて、ジリジリと引っ張ったのです。その行動はまるで「そっちに行っちゃダメだよ！！」と制止しているよう。息子さんがケガしないように少しずつ後ろへ引っ張る姿は、頼もしくて優しいお姉ちゃんみたい…♡

一方、なかなかキッチンに行けない息子さんは泣き出してしまったといいます。それでも、息子さんの安全には変えられません。負けずに息子さんを引っ張り続ける小町ちゃんからは、弟を想う気持ちが溢れ出していたのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「母性愛がすごくて素敵」「いいお姉ちゃんだね」「うちの夫より子どもの面倒見良いw」などさまざまなコメントが寄せられました。もう1人のママの活躍に、本当のママも助かっていることでしょうね。

楽しく遊ぶときも♪

別の日の投稿では、2人の楽しそうな姿も紹介されています。なんでも、小町ちゃんは息子さんの遊び相手になってあげることもあるのだそうです。この日は、紐付きのおもちゃを使って2人で遊んでいたといいます。

小町ちゃんがおもちゃを振り回したり、息子さんが奪い取ったり…。刺激的な引っ張り合いっこに、息子さんも思わず笑顔になっていたとか。子守り上手な小町ちゃん、これからも息子さんの成長を温かく見守り続けることでしょう。

TikTokアカウント「schnauzer_komachi」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「schnauzer_komachi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。