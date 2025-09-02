ナナちゃん、第2子男児を出産したことを報告「命懸けだと改めて感じています」

ものまねタレントの“ナナちゃん”こと古村奈々が9月1日と2日に自身のアメブロを更新。第2子となる男の子を出産したことを報告した。

1日のブログで、古村は「取り急ぎになりますが、第二子2680gの男の子、本日無事産まれました」と報告。自身の状態について「私の出血が多かったみたいで産後フラフラでしたが少しづつ落ち着いてきました」と明かし「ついにポン太をお兄ちゃんすることができて感無量です」（原文ママ）と心境をつづった。

2日に更新したブログでは「やっと4人家族になりました」と改めて報告し「産まれた瞬間の赤ちゃんを見たとき、すごく尊くて可愛くて愛おしくて涙が溢れました 私たちのところへ来てくれてありがとう」と感動した様子でコメント。「ちなみに産後は分娩室で休ませていただいてたのですが出血が多かったためにボーッとして何度か気を失ってました」と説明し「出産は命懸けだと改めて感じています」とつづった。

続けて「産まれるときに赤ちゃんと胎盤が同時に出てきてしまいまして、緊張する時間がありました」と告白。「普通は赤ちゃんが先に出てその後に胎盤を取り出すのですが、うちの子の場合、産まれる直前で常位胎盤早期剥離になってしまった可能性があったみたいで、剥がれた胎盤と一緒に出てきてしまったみたい」と明かした。

また、その後の第2子について「一時期赤ちゃんに酸素が送られてなかった可能性がありまして、産声は聞けたのですがその後あまり泣かなくて」「そのまま酸素送る器具をつけられて保育器へ移動することに」と当時の様子を説明。「不安で不安で気になって昨日の夜はなかなか寝れませんでした」と心境を吐露した。

最後に「でも先ほど保健師さんに、赤ちゃんどうなったかお聞きしたところ、赤ちゃんめっちゃ元気ですよって言ってもらえて」と安堵した様子で報告。「よかったぁぁぁ やっと安心しました ほんとによかった早く会いたいです」とつづり、ブログを締めくくった。