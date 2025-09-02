吉高由里子「近々皆様にご報告がございます 」ファンから反響続々!
女優の吉高由里子が自身のXを更新。投稿では「はろはろ9月ーー 皆様、特別な夏休みは過ごせましたか？夏が終わる寂しさが見当たらないくらいまだまだ元気な夏日が続いておりますな」と明るく挨拶し、夏の終わりを惜しむ様子を見せた。
続けて「最近の私はと言いますと、暫く離れていた台本と睨めっこする作業をしております。この作品とは別になりますが、近々皆様にご報告がございます では」とし、近くファンに向けた報告が控えていることを示唆した。
この投稿にファンからは「ご報告を楽しみに9月も頑張ります！！」「多分、寿報告かな？」「けっ！から始まるおめでたいお言葉ですか？楽しみに待ってまーす」といった称賛のコメントが多く寄せられている。
