吉高由里子「近々皆様にご報告がございます 」ファンから反響続々!

はろはろ9月ーー🙌🏻

皆様、特別な夏休みは過ごせましたか？

夏が終わる寂しさが見当たらないくらいまだまだ元気な夏日が続いておりますな🫠

んーと、

最近の私はと言いますと、暫く離れていた台本と睨めっこする作業をしております。

この作品とは別になりますが



近々皆様にご報告がございます🙋‍♀️では😊