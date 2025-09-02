エアコンの買い替えを考えていますが、“来年の夏”より“今年の秋～冬”のうちに買ったほうがお得ですか？ 買い替えのベストタイミングはいつでしょうか？

エアコン価格は季節で大きく変動する！ 秋～冬が狙い目な理由

エアコンは季節家電のため、時期によって価格が大きく変動します。

最も高くなるのは、当然ながら夏本番（6～7月）です。暑さ対策の需要がピークを迎え、売れ行きが伸びる時期のため、値引きも少なく、設置工事の予約も取りづらくなります。

反対に、夏の終わりから秋～冬にかけては需要が落ち着き、価格が下がる傾向があります。さらに、多くのメーカーが10～11月に新モデルを発表するため、それに伴って旧モデル（型落ち品）の在庫処分が始まります。

型落ちといっても、1年程度の違いで性能差はほとんどなく、価格は大きく下がることも。特に9～12月頃は旧モデルの値引きが最大になるタイミングであり、非常にお得に購入できるのです。

目的別に見る「ベストな買い替え時期」とその理由

エアコンの買い替えには、「とにかく安く買いたい」「最新機種が欲しい」「すぐに設置したい」など、それぞれ目的があります。目的ごとのおすすめ時期を見ていきましょう。

・とにかく安く買いたいなら10～11月

最も価格が下がるのは、10～11月。メーカーのモデルチェンジ直後で、旧モデルが大量に処分される時期です。高性能モデルも含めて、大幅な値引きが期待できます。

また、秋以降は設置工事も空いてくるため、希望日にスムーズに設置してもらえるメリットもあります。

・省エネ機種や最新機種が欲しいなら11月～1月

新モデルが出そろう時期が11月～12月。そのため、最新の省エネ性能や新機能を重視する方はこの時期がベストです。年末年始のボーナス時期にはセールも行われやすく、ポイント還元などの特典も豊富です。

・下位モデルをできるだけ安く買いたいなら3月の決算期

3月は家電量販店の決算月です。特に価格帯が低めのモデルは在庫一掃セールで大幅値引きされることがあります。コスパ重視の方におすすめの時期です。

・できるだけ早く交換したい場合は9月

9月はまだ残暑があるものの、夏ほどの混雑はなく、価格も徐々に下がってきます。「今のエアコンが壊れそう」「動作が不安定」といった理由で早めの交換をしたい方には適した時期です。

補助金やキャンペーンを使えば、さらにお得に買える

2025年現在、エアコンの買い替えに対して国や自治体が補助金を出しているケースもあります。

たとえば、埼玉県戸田市では、戸田市内の店舗で購入し、エアコンの省エネルギー基準達成率が100％以上であるといった複数の条件を満たす場合、一律で2万円を補償する制度があります。自治体によって内容は異なるため、お住まいの自治体に確認してみましょう。また、量販店によっては、



・工事費込みの特別価格

・下取りキャンペーン

・ポイント10倍キャンペーン

など、秋～冬の買い替え需要を狙った割引施策が多く用意されています。こうした特典を活用すれば、型落ち品と組み合わせて数万円単位の節約も可能です。

秋～冬の買い替えは「価格」「工事」「補助金」の3拍子がそろったベストタイミング！

「来年の夏」まで待つよりも、今年の秋～冬にエアコンを買い替える方が、価格的にも工事スケジュール的にも圧倒的に有利です。特に、



・型落ちで価格を抑えたい

・工事の混雑を避けたい

・補助金を活用したい

という方には、10月～12月頃が最適な買い替えタイミングです。今すぐに買い替えが必要でなくても、この時期にしっかりとリサーチし、狙いのモデルが安くなったタイミングで動けるよう準備しておきましょう。

家電の買い替えは「時期選び」で数万円の差が出ます。後悔のない買い物のために、ぜひこの秋～冬を有効に活用してみてください。

