9月発売予定の「iPhone」に乗り換えたいのですが、10万円超えは当たり前ですか？安く抑える方法を解説

「下取りプログラム」や「端末購入サポート」を賢く使おう

最新iPhoneを少しでも安く手に入れるには、各社が用意する「下取りプログラム」や「端末購入サポート」を活用するのが有効です。下取りプログラムでは、今使っているiPhoneを返却することで新機種の代金が割引され、状態が良ければ数万円の値引きになることもあります。

一方、端末購入サポートは残価設定型の仕組みで、分割払いを続けつつ一定期間後に端末を返却すれば残りの支払いが免除される制度です。これにより、実質的に半額以下で最新モデルを利用できるケースも少なくありません。

さらに、乗り換え割引など他の施策と組み合わせれば負担額を抑えられる場合があります。条件や利用期間によってお得度は変わるため、自分の使い方に合った制度を選ぶことが大切です。



Apple公式？ それとも中古・型落ち？ 目的別に選ぶベストな購入先

新しいiPhoneを買う方法はいくつかあります。最もシンプルなのは、Apple公式ストアでSIMフリー版を購入する方法です。価格は基本的に一括払いもしくは分割払いで分かりやすく、型落ちモデルであれば最新機種よりも手頃に手に入れることができます。

また、より価格を抑えたいなら中古市場や認定中古品を検討するのも有効です。Appleが提供する「認定整備済製品」なら、保証がついているため安心感があります。新品にこだわらず、コストを抑えたい人には特におすすめの選択肢といえるでしょう。



今使っているiPhoneを延命できる？ バッテリー交換や修理の活用術

「新しい機種に買い替えるしかない」と思われがちですが、今使っているiPhoneを修理やバッテリー交換によって延命する方法もあります。

Appleでのバッテリー交換はモデルによって料金が異なり、1万円前後から可能なケースもあります。古い機種でも対応していることが多く、バッテリーを交換するだけで動作がいくらか改善して、もうしばらく快適に使えるケースは少なくありません。

さらに、画面割れやカメラの不調なども修理で解決できる場合があります。新品を購入するよりも安く済むため、端末の寿命を延ばしたい人には有力な選択肢です。



まとめ：賢く選んで、最新iPhoneをお得に手に入れよう

最新のiPhoneは高額に感じられることが多いですが、購入方法を工夫すれば出費を大きく抑えることができます。通信会社の下取りプログラムや端末購入サポートなどを利用すれば月々の支払いを安くできるケースがありますし、新品にこだわらなければ、中古品や型落ちモデルを選ぶ方法もあります。

また、公式の「認定整備済製品」を活用すればコストと保証のバランスがとれますし、修理やバッテリー交換によって今の端末を延命するという選択肢も十分に現実的です。

一見すると「10万円超えは避けられない」と思えるiPhoneでも、選び方次第で負担を減らすことは可能です。自分の使い方や予算に合った方法を見つけ、納得のいく形で最新のiPhoneライフを楽しんでみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー