結婚発表のカズレーザー、二階堂ふみとの″夫婦刺繍エプロン″を公開！″家事ヤロウ″最終回の告知にファン歓喜！「ふみレーザー夫妻エプロンかわいすぎる！」
お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが自身のXを更新。カズレーザーがレギュラー出演するテレビ番組「家事ヤロウ」最終回の告知を1枚の写真を添えて投稿した。カズレーザーは「家事ヤロウスタッフの皆様からプレゼント！明日の最終回、何卒ご覧くださいまし」と8月に結婚発表をした俳優・二階堂ふみとのツーショット似顔絵が描かれた刺繍の写真を添えて投稿した。この刺繍は番組スタッフから送られたプレゼントとのこと。
この投稿にファンからは、「家事ヤロウは終わっても家事は永遠に不滅です…ね。」「カズレーザー&ふみレーザーめっちゃええやん」「ふみレーザー夫妻エプロンかわいすぎる！」などの温かいコメントが多く寄せられた。
家事ヤロウスタッフの皆様からプレゼント！— カズレーザー (@kazlasersub) September 1, 2025
明日の最終回、何卒ご覧くださいまし#家事ヤロウ https://t.co/cBd4pKbdCp pic.twitter.com/GuMME5AjtH