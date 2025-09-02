セブン‐イレブン新CM、櫻井×相葉が鮭とば＆ドーナツ談義 発表会で「推し」を語る
9月2日、嵐の櫻井翔（43）と相葉雅紀（42）が、東京都内で行われたセブン‐イレブン・ジャパンの「新広告コミュニケーション発表会」に出席した。9月3日から全国で放映される新テレビCMでは、2人が地球にやってきた「宇宙人」役で共演する。イベントでは、撮影時のエピソードやセブン‐イレブンにまつわる個人的な話題を語った。
新CM「なにがあるかな、セブン‐イレブン」シリーズは、櫻井と相葉が演じる宇宙人が、天海祐希（発表会は欠席）が演じる店舗オーナーのもとでアルバイトをしながら、地球文化やセブン‐イレブンの商品に触れていく内容だ。
イベント中盤、「好きなセブン‐イレブン商品を1つ挙げるなら？」との問いに、相葉は「僕が好きなのは『鮭とば』です」と即答。「ちょうどいいサイズで味も抜群。1回の晩酌でちょうど食べ切れるので、いつもお世話になっています」と述べた。これに対し、同席したセブン‐イレブン・ジャパンの阿久津知洋社長は「お目が高い。隠れた名品で、私も家に常備しています」と応じ、「今度はその商品でCMを作りたいくらい」と付け加えた。
一方、櫻井は「CM撮影の2〜3日前に出会ったのですが」と前置きし、レジ横で販売される「ドーナツ」をお気に入りに挙げた。「お店で揚げたものに、提供直前に砂糖を振ってくれた。そのライブ感にワクワクして、美味しかった」と語った。阿久津社長は「ドーナツは今、我々が力を入れているカウンター商材。本当にありがたいコメントです」と述べた。
発表会の締めくくりでは、CMキャラクターとしての抱負も語られた。櫻井は「撮影中に全商品が揃う光景を見て、日常のすべてが詰まっているのがセブン‐イレブンだと実感した。生活を支えるお手伝いができれば」と述べ、相葉は「子どもの頃からずっとお世話になってきた。僕にとっては冷蔵庫のような存在だった」とし、「その魅力を精一杯伝えていきたい」と語った。
▲ （左から）相葉雅紀、櫻井翔
▲ テレビCM「宇宙人あらわる篇」60秒