ひらパー「これまでなかった」新エリアを発表 宇宙旅行＆100種類以上の水生生物【概要】
ひらかたパーク（大阪府枚方市）は2日、新エリア『プラネットアクア・ポート 〜UNDER WATER SPACE〜』を10月25日にオープンすると発表した。京阪沿線最大規模の没入型アクアリウムとなる。
【画像】ひらパー新エリア 「これまでなかった」…100種類以上の水生生物
施設テーマは“宇宙を旅するアクアリウム”。来場者は“宇宙船の乗客”となって、約1000平米の館内で展開される全10エリアを巡り、100種類以上の水生生物と音楽やデジタル技術が生み出す“ここだけの宇宙旅行体験”を楽しめるという。
奈良金魚ミュージアムなど魚に関するエンターテインメント事業を展開する宮澤雅教氏率いる株式会社UWS ENTERTAINMENTがプロデュースを担当する。
「業種を超えた連携により、ひらかたパークにこれまでなかった新たな機能追加を実現しました。ひらかたパークは、これからもさまざまなエンタメコンテンツを創出・提供し、遊園地としてさらなる進化に挑戦していきます」と伝えた。
■ひらかたパーク 新エリア『プラネットアクア・ポート 〜UNDER WATER SPACE〜』
開業日：2025年10月25日(土)
開業日時：ひらかたパークの営業日時に準ずる
場所：園内「ノームショップ」横 ※メインゲートから入園してすぐ左のトンネル内
料金：700円
※2歳以上有料
※フリーパス利用可能
※別途ひらかたパーク入園料が必要
【画像】ひらパー新エリア 「これまでなかった」…100種類以上の水生生物
施設テーマは“宇宙を旅するアクアリウム”。来場者は“宇宙船の乗客”となって、約1000平米の館内で展開される全10エリアを巡り、100種類以上の水生生物と音楽やデジタル技術が生み出す“ここだけの宇宙旅行体験”を楽しめるという。
「業種を超えた連携により、ひらかたパークにこれまでなかった新たな機能追加を実現しました。ひらかたパークは、これからもさまざまなエンタメコンテンツを創出・提供し、遊園地としてさらなる進化に挑戦していきます」と伝えた。
■ひらかたパーク 新エリア『プラネットアクア・ポート 〜UNDER WATER SPACE〜』
開業日：2025年10月25日(土)
開業日時：ひらかたパークの営業日時に準ずる
場所：園内「ノームショップ」横 ※メインゲートから入園してすぐ左のトンネル内
料金：700円
※2歳以上有料
※フリーパス利用可能
※別途ひらかたパーク入園料が必要