音楽デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のBro.KORN（ブラザー・コーン、69）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。乳がんの闘病を振り返った。

バブルガム・ブラザーズは今年デビュー40周年で、この日は相方のBro.TOM（ブラザートム、69）とともに出演。コーンは23年8月に乳がんを公表。24年3月には復活ライブも開催した。

司会の黒柳徹子から「コーンさんは一昨年、乳がん。男性の乳がんって珍しいんですって」と振られると、「もう、びっくりしました、本当に最初ね」とコーン。「背中に脂肪の塊ができて、それを町医者に行って治してもらったんですけど、それ病理（検査）にかけたら何ともなかったんですね。それで、その1週間後ぐらいに（体を）洗ってたら、今度、左乳首の横にまた同じようなゴリッとしたのがあったんで、“またかよ”と思って調べたら、そっちの方がもう乳がんだったという。（男性の乳がんは）1000人に1人とか」とその衝撃を振り返った。

トムは「最初どう思ったの？“乳がんです”って言われた時」と聞くと、「“え、どこに女性がいるの？”ってキョロキョロしちゃった」とコーン。トムも「本当にそんな感じ？」と驚くばかりで、コーンは「聞いたことがなかったんで」と話した。

「全く痛みとかないんですよ。だから怖いなと思って。だから座右の銘変えたんです、最近。“病気とスキャンダルは早期発見、早期治療、謝罪”って決めたんです」と笑った。