気象庁が1日、今年の夏の平均気温が統計史上最も高かったと明らかにしました。この記録的な暑さはいつ収まるのでしょうか。

校内に子どもたちの姿が久しぶりに帰ってきました。1日、始業式を迎えた東京都内の小学校。

児童

「（Q.これなに？）ミニテーブル。一応座れたり、本読んだりとか座ったりできる。（Q.作ったの？）はい」

「これは深海生物のことを調べてまとめた…自由研究」

先生

「夏休み、楽しかったですか？」

児童

「はーい！」

夏休みを終え、元気いっぱいに登校した児童たちでしたが、待っていたのは「暑さ」です。授業を終えた児童の中には…

児童

「今日は暑いから水分補給しないとだめだ」

「（1日は）倒れそうなくらい暑い」

「（付けているの何か教えて？）ネックリング。冷たい」

1日は東京都心で最高気温36.4℃を観測。年間の猛暑日の数が26日となり、最多記録を更新しました。

猛烈な暑さが続く中、小学校では、暑さ対策で運動場に水をまきましたが…

気温計

「ピピピピピピ」

葛飾区立北野小学校 景山与賜也校長

「数値見たら31を超えているので、これが鳴ったら運動は中止ということで、残念ながら休み時間に外遊びはできない」

熱中症のなりやすさを示す「暑さ指数」が「31」を超えたら、児童の外遊びを中止しているのです。

校内放送

「熱中症予防のため、きょうの休み時間の外遊びは中止とします。教室の中で落ち着いて過ごすようにしましょう」

葛飾区立北野小学校 景山校長

「きょうお外で遊べないからね、代わりに校長先生のスペシャル・ミストシャワー」

児童

「キャー！」

喜ぶ児童たちですが…

児童

「（外で遊べなくて）むかつきました（Q.本当は外で遊びたい）はい」

葛飾区立北野小学校 景山校長

「子供たちの命を預かっているので、熱中症にかからないための判断・基準をしっかり持って、のぞまなきゃいけない」

気象庁「ダントツで高い記録」 記録的な猛暑に水不足の懸念も

1日は、埼玉や名古屋、富山などで38℃を観測。記録的な猛暑となった今年の夏について気象庁は…

気象庁 異常気象情報センター 及川義教所長

「この130年近い統計データがある中で、ダントツで高い記録となっているので、異常気象であったと言って差し支えない」

今年6月から8月までの平均気温は平年と比べ＋2.36℃。

これまでの統計史上1位だった去年・おととしの＋1.76℃を大幅に上回り、3年連続で統計史上最高となりました。

水不足も心配されています。関東地方の水がめである利根川上流の9つのダムの合計貯水率は、午前0時時点で50％を下回っていて、関東地方整備局は節水への協力を呼びかけています。

“外気温28℃から−25℃まで対応”の高機能ウェアが登場

「異常気象」をビジネスチャンスにしようという動きもあります。作業服などを販売するワークマンが開いた秋冬向けの展示会。

ワークマン 土屋哲雄専務

「画期的な今までの衣服・衣料の常識を変える製品なんです」

目玉は「気候変動対策」です。

記者

「すごい量の水が降ってきましたが、全くいま衣服の中には、水滴というか水は入ってきていません」

こちらは「断熱」機能付きのウェア。およそ26℃に設定された場所で着てみると…

記者

「ウェアを着ている部分は熱が伝わる感じがなく、衣服の中が快適になっています」

外気温28℃から−25℃まで対応でき、衣服の中を快適な温度に維持できるといいます。

ワークマン 土屋哲雄専務

「寒さにも暑さにも強い。寒暖差にも強い。そういう万能な素材を使って秋冬物を開発しています。気象がこれだけ激しくなると機能性が第一になってくるのではないか」

この危険な暑さは、今後、いつまで続くのでしょうか。