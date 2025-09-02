¡Ú ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê ¡Û ¡Öcv¥Ý¡¼¥È¤Î¸å½ý¤Ï·®¾Ï¤Ê¤ó¤À¡×¡¡º¿¹ü¤¢¤¿¤ê¤Ë»Ä¤ë½ýÀ×¤ò¸ø³«¡¡¡Ö±¦¶»¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡ÌÀ¤ë¤¯Êó¹ð
Æý¤¬¤ó¤Î°ì¤Ä¡Ø¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡Ù¤ËØí¤ê¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë±¦¶»Á´Å¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º¿¹ü¤¢¤¿¤ê¤Ë»Ä¤ë½ýÀ×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê ¡Û ¡Öcv¥Ý¡¼¥È¤Î¸å½ý¤Ï·®¾Ï¤Ê¤ó¤À¡×¡¡º¿¹ü¤¢¤¿¤ê¤Ë»Ä¤ë½ýÀ×¤ò¸ø³«¡¡¡Ö±¦¶»¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡ÌÀ¤ë¤¯Êó¹ð
ÇßµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öcv¥Ý¡¼¥È¤Î¸å½ý¤Ï·®¾Ï¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢º¿¹ü¤Î¾å¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Õ¤¯¤é¤ß¤¬¸«¤¨¤ë¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡Ö±¦¶»¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÁ´Å¦¤·¤¿±¦¶»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇßµÜ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯£´·î¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀèÆüCT¸¡ºº¡¡·ì±Õ¸¡ºº¡¡¥¨¥³¡¼¤òÌµ»ö¤Ë¥¯¥ê¥¢¤ò¤·¤Æ¡¢ËÜÆü4·î28ÆüCV¥Ý¡¼¥ÈÈ´µîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö2024Ç¯8·î¤Ëº¸º¿¹üÊÕ¤ê¤Ë¹³¤¬¤óºÞÅêÍ¿¤Î°Ù¡¢Èé²¼Ëä¤á¹þ¤ß·¿Ãæ¿´ÀÅÌ®¥Ý¡¼¥È¡Öcv¥Ý¡¼¥È¡×¤òËä¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇßµÜ¤µ¤ó¤Ï£¹·î£±Æü¡¢¤Ï¤Ê¤µ¤¯À¸Ì¿¡ÖI'm OK¡© PROJECT¡×¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡££µ·î¤Ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤È¡È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æüº§¡É¤ÎÅÅ·âºÇ¹â¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ç¡¢Æý¤¬¤ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿·Ð°Þ¤äÁ´Å¦¤·¤¿±¦¶»¤ÎºÆ·ú¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¡¢¤¬¤óÆ®ÉÂ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û