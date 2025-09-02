¡Ö»Õ¤Ç¤¢¤ê·»¡×50ºÐ¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¡ß¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥óàºÆ²ñ¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö´¶Æ°Åª¤ÊºÆ²ñ¡×¡Ö¶»Ç®¡×¤ÎÀ¼¡¡Ì¾ºî¡ÖWHO AM I?¡×¤Ç¶¦±é
¡¡ÆüËÜ¤Î¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤È¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÂçÀèÇÚÇÐÍ¥¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡£½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï22ºÐ¡£±Ç²è¡ØWHO AM I¡©¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»£±Æ¤ÇÃ±¿È¡¢Æî¥¢¤È¥ª¥é¥ó¥À¤ËÅÏ¤Ã¤¿4¥ö·î´Ö¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢½é¤á¤ÆÀï¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£»Õ¤Ç¤¢¤ê¡£²ÈÂ²¤Î·»¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¡Á»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î»³ËÜÌ¤ÐÔ(50)¡£¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó(71)¤ò¸å¤í¤«¤é¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë·Á¤ÇÈù¾Ð¤àÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤µ¤ó¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î±Ç²è¤Î°ì¤Ä¡×¡Ö¸«¤¿¤ï¡ÁÆüËÜ¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¹á¹Á±Ç²è½Ð¤Æ¤ë¤Î¤¹¤²¡¼¡¼¤Ã¡ª¡ª¤Ã¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¡ÖÌ¤Íè¤µ¤ó¤â¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Ð´é¡×¡Ö´¶Æ°Åª¤ÊºÆ²ñ¤Ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¶»Ç®¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï1992Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö´îÂ¿Ïº¤Î½½¸Þ¾¯½÷ÉºÎ®µ¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£98Ç¯¤ÎÏÃÂê¤Î±Ç²è¡ÖÉÔÌë¾ë¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÆæ¤ÎÈþ½÷¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£Éã¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î»³ËÜ´²ºØ¤µ¤ó(µýÇ¯76)¡£