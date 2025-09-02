月刊「ラジコンマガジン」山鼻昌弘編集長の死去を公表 同誌は11月号で休刊へ、感謝をつづる
月刊「ラジコンマガジン」が2日、Xを更新し、山鼻昌弘編集長の死去を公表するとともに、同誌が11月号で休刊すると明らかにした。
【画像】月刊「ラジコンマガジン」が感謝をつづる
「読者の皆様へ。8月21日、山鼻昌弘・本誌編集長が永眠されました。心よりお悔やみ申し上げます。また、『ラジコンマガジン』は、諸般の事情により10月4日発行の11月号をもちまして休刊いたします。これまでご愛読いただき、誠にありがとうございました」と報告。
公式サイトでは、出版元の八重洲出版が「休刊のお知らせ」を掲載。「月刊『ラジコンマガジン』は、1978年の創刊以来、47年の間、皆様にご支援を頂戴いたしまして、有益な情報を提供すべく日々努めてまいりましたが、諸般の事情により発行の継続が困難であると判断し、2025年10月発売の2025年11月号をもちまして、休刊させていただくことになりました。関係者の皆様には、突然の休刊案内にて大変恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます」とつづった。
【画像】月刊「ラジコンマガジン」が感謝をつづる
「読者の皆様へ。8月21日、山鼻昌弘・本誌編集長が永眠されました。心よりお悔やみ申し上げます。また、『ラジコンマガジン』は、諸般の事情により10月4日発行の11月号をもちまして休刊いたします。これまでご愛読いただき、誠にありがとうございました」と報告。