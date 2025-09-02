「BLUE FRONT SHIBAURA」の一部が9月1日に開業！15日間限定でオープニングイベントが開催
2025年9月1日、東京・芝浦エリアに建設中の複合施設「BLUE FRONT SHIBAURA」内にある「TOWER S」が誕生。開業を記念し、9月1日〜9月15日(祝)にオープニングイベントを開催している。
【画像】潮風を受けて回る1000個ものかざぐるま
「BLUE FRONT SHIBAURA」は、都市と自然、ベイエリアと都心をつなぐ「TOKYO＆NATURE」をコンセプトに開業。オープニングイベントの会場となるのは、9月1日に全体開業を迎えるツインタワーの南側1棟目「TOWER S」と隣接する船着場「Hi-NODE」。東京都心でありながら、自然の豊かさに恵まれた芝浦ならではの環境を活かした12種類の体験が可能だ。
本記事では、オープニングイベントのなかでも特に注目したいプログラムを紹介する。
■カラフルなかざぐるまが芝浦を華やかに！「KAZE GURUMA」
1000個ものかざぐるまが風を受けて回る「KAZE GURUMA」。潮風に揺られて七色にきらめく様子は圧巻で、芝浦の街並みに彩りを添える。会場では、来場者が願いを書き込んだ小さなかざぐるまを木枠に取り付ける「願いぐるま」企画も実施。
かざぐるまが風を受けて一斉に回り出す瞬間は、街全体に祈りが舞い上がるような、幻想的な時間を体験できる。
■限定開放の空間で絶景が望める「BLUE FRONT SKY＆SEA」
「BLUE FRONT SKY＆SEA」では、地上約140メートルの展望テラス「BLUE SKY LOUNGE」が期間限定で開放され、東京湾の大パノラマを楽しめる。
普段はオフィスユーザーしか立ち入れない特別な空間で、スパークリングワインやグアバジュースを飲みながら景色を満喫しよう。
■15日間だけのうれしい特典も！
そのほか、手ぶらで参加できる「BLUE SIDE PICNIC」、船上でバーやピクニックを体験できる「CELEBRATION CRUISE」といった、水辺ならではの過ごし方を提案。親子で参加できる「海藻ハーバリウムづくりワークショップ」や、施設内のアート作品を巡るツアーなども予定されているので、イベント公式サイトをチェックして、気になるプログラムを見つけてみよう。
なお、オープニングイベントの参加者にはオリジナルかざぐるまがプレゼントされ、この街ならではの“風と水辺の体験”を持ち帰ることも可能だ。
期間中は、公式LINEを友だち登録すると「フェアモント東京」のレストランや館内ダイニングを利用できる割引クーポンが配布されるなど、さまざまなキャンペーンも行われる。オープニングイベントに参加して、新しい芝浦の魅力を発見してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
