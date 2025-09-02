演出家の宮本亞門氏（67）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。大物女優ともめた過去を明かす場面があった。

MCの「ハライチ」澤部佑から「出演者とのトラブルもなんかあったんですか」と話を振られ、宮本氏は「そりゃありますよ。僕のこと嫌いな人もたくさんいるだろうし。例えば僕が演出してても“あなたとは違う”という人がいて。若い頃の方が多くて」と平然と話した。

宮本氏は29歳で演出家になったとし「全部年上じゃないですか」と言い「まあ言われる、言われる。“何者か分かんないけどさあ”みたいなこと言われたり、途中で稽古出て行っちゃう人もいたり」と回顧。

続けて「大物女優Mともめた」と紹介されると、誰かは「絶対言わない」としたものの「お芝居の演出をしてたら、嫌だったみたい。とにかく私は辞めたいと言い始めてはいたの」と語った。

すると深夜の自宅FAXにその女優からFAXが届いたとし「“あたしはこの舞台を”って凄い飲んだ後としか思えないぐらいの字で来て。きっと彼女、どうしようか、辞めるか辞めないか悩んだんじゃない？ずっと引っ張ったみたい、FAX」と振り返った。

するとFAXは「この舞台を」から続きがないまま「4メートルぐらいずっとつながってうちに入ってきちゃって」とぶっちゃけ、「怖かったですよ〜。もう呪われたと思って、殺されるんじゃないかと思った」と宮本氏。

その女優は辞めたのかと問われると「いや辞めないんですよ、そういう人。大体文句言う人は自分が権力を取りたいだけ。あたしに従いなさいっていうこと」と説明し、「その次の日にこにこで入ってきましたよ。ムカついたけどね」と笑ってみせた。

この日共にゲスト出演した俳優の武田真治が「そのMってもしかして…」と話すと、宮本氏は「だからダメだって！お願いだから！」と立ち上がって制止していた。