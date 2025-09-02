¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡Âç½÷Í¥¡¦¾¾¸¶ÃÒ·Ã»Ò¤Î»äÀ¸³è¤Ë¶ÄÅ·¡¡ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¡©¿©»ö¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡©ºÇ¶á³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾¸¶ÃÒ·Ã»Ò¡Ê80¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤ÎBS12¡ÖÄáÉÓ¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ï¥³¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢ÈÖÁÈMC¿Ø¤¬¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ï¡Ö²¶¤é¤Ï¤â¤¦¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡¢¾¾¸¶ÃÒ·Ã»Ò¤Ëº£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¤È´¶·ã¡£Æü³è¤Î²«¶â»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿¶äËë¥¹¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¡¢¾¾¸¶ÃÒ·Ã»Ò¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡Æü³è¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òµ¡¤ËÌ¾¸Å²°¤«¤é¾åµþ¤·¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î16ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£3Ç¯Á°¤ËÂ¾³¦¤·¤¿É×¤ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢ÉÕ¤Åº¤¤¤Ê¤·¤Ç¤Ï³¹¤òÊâ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾¾¸¶¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î°¤Àîº´ÏÂ»Ò¤Ï¡ÖÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï1¿Í¤Ç¾è¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¾¾¸¶¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤ë»þ¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÄáÉÓ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¾¾¸¶¤¬¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¸þ¤³¤¦¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹Ô¤±¤ë¤ï¤±¤ä¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾¸¶¤Ï¡Ö»¶Êâ¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸ø±à¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»¶Êâ¤·¤Æ¡¢µ¢¤ê¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë´ó¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¤È¤«¥×¥ê¥ó¤È¤«¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÃÏ¸µÌ¾¸Å²°¤Ç¤â¡Ö¤¦¤Á¤Î¼þ¤ê¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¡¢Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òÀâÌÀ¡£·Î¸Å¤òÂ³¤±¤ëÆüÉñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ë¬ÌäÀè¤¬¡Ö¡Ê¼«Âð¤Î¡Ë3¸®ÎÙ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÄáÉÓ¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¨¤¨¤Î¤«¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤´ÈÓ¤â¤ß¤ó¤Êºî¤é¤Ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾¾¸¶¤Ï¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£°¤Àî¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¢¤¤ì¤ë¤È¡¢¾¾¸¶¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¹ÎÄê¡£°¤Àî¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡ª¥Û¥ó¥È¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«Âð¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾¸¶¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë»¶¤é¤«¤·¤È¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤½¤Î¤¿¤áÄáÉÓ¤¬¡ÖÁÝ½ü¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤ä¤Í¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢¾¾¸¶¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤¨¡ÄÁÝ½ü¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀÎ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Ï½»¤ß¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£º£¤ÏÄÌ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢°¤Àî¤Ï¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶ÄÅ·¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤ä¡×¤ÈÂç¥¦¥±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£