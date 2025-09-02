9月の運勢と、ラッキーカラー&アクション【しし座・おとめ座・てんびん座・さそり座】｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」
忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。
占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。
また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。
しし座（7月23日～8月22日生まれ）
9月のしし座さんは・・・
「明るいイメージを胸に勇気を出して」
プライベートが充実しそうな星回り。
特に恋は19日までモテ期が到来しているので、 人との交流や出会いを大切 にするといいでしょう。 外見磨きが有利に働くとき なので、チャームポイントを活かしたメイクやおしゃれをしたり、髪型や身だしなみを整えたりするのもおすすめです。
なお、お金や稼ぎ方に対する考え方が変わる時期でもあります。
マネープランのブラッシュアップをするといいでしょう。
ラッキーカラーは、 パールピンク 。
開運につながるアクションは 凝った料理を作る こと。
おとめ座（8月23日～9月22日生まれ）
9月のおとめ座さんは・・・
「ビビッドで勢いのある“はじまり”のとき」
8月下旬に訪れた 「新たな転機」 の正体が、いよいよはっきりと見えてきそう。
自分自身を刷新するような、これまでにない取り組みをする人も多そうですが、ためらう必要はまったくありません。 自分が信じた道を、まっすぐに前進しましょう 。
対人関係において、望まないかかわり方を勢いよく“卒業”する人も。
どんなに優れた人であっても、あなたを尊重しない相手からは距離を置いて。 自分が尊重されるべき存在であることを、いつも忘れずに いましょうね。
ラッキーカラーは、 濃いイエロー 。
開運につながるアクションは、 辛い料理を食べること 。
てんびん座（9月23日～10月23日生まれ）
9月のてんびん座さんは・・・
「より自分に優しい、スマートな働き方へ」
8月に宿った強い情熱は今月中旬まで継続の予感。
これまでの仕事の進め方──無理をしたり、細かくなりすぎたりしていた改善点──は卒業、 よりサステナブルな仕事の仕方にシフト していける人は多いでしょう。
この時期は「頭ではわかっているのだけれど、うまく言葉にできない」というモヤモヤが胸のなかにあるかもしれないのですが、月の下旬にはちゃんと説明できるようになります。
考えがまとまるまで、じっくり自分と対話を重ねて。
ラッキーカラーは、 ネイビー 。
開運につながるアクションは、 アート鑑賞 。
さそり座（10月24日～11月22日）
9月のさそり座さんは・・・
「いい関係性を、ここから作っていける」
仲間や同僚との関係が良好に。
特に中旬までは腹を割って建設的な話ができますし、良くない流れは理想的な流れに刷新していけるでしょう。腐れ縁はそろそろ精算のタイミング。
それよりも、 自分が前向きになれる相手との関係を構築する ことに時間と労力を注いでいきましょう。
健康面で良くない習慣を“卒業”する人も。
ただやめるよりも、より 理想的なアクションにリプレイス すると気持ちを切り替えやすいはず。
ラッキーカラーは、 イエロー 。
開運につながるアクションは、 メールを丁寧に書くこと 。
2025年度上半期（4月～9月）の星回り
世の中的にインパクトの大きな動きが集中している2025年度上期。
プロフィール
＜占い師＞
真木あかり
占い師。学習院大学卒業後、フリーライターなどを経て占いの道に。
モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。
『「ツイてない」「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）など著書多数。
女性誌での連載、アプリ監修なども手がけ、幅広く活動中。
『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる（主婦の友社）』
『真木あかりの超実践 星占い入門（主婦の友社）』 X（旧Twitter） @makiakari Instagram @maki_akari Blog 占い師・真木あかりのブログ
＜イラストレーター＞
uca U（ユカ ユウ）
1989年生まれ、大阪府出身。
アパレルから営業職を経てweb業界へ転身後、独学でイラストレーターとして活動を始める。
現在はイラストレーター／デザイナー／webディレクターとして、広告やメインビジュアル、雑誌、様々なブランドとのコラボレーションなど幅広く活動中。