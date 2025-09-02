「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。

しし座（7月23日～8月22日生まれ）

9月のしし座さんは・・・

「明るいイメージを胸に勇気を出して」

プライベートが充実しそうな星回り。

特に恋は19日までモテ期が到来しているので、 人との交流や出会いを大切 にするといいでしょう。 外見磨きが有利に働くとき なので、チャームポイントを活かしたメイクやおしゃれをしたり、髪型や身だしなみを整えたりするのもおすすめです。

なお、お金や稼ぎ方に対する考え方が変わる時期でもあります。

マネープランのブラッシュアップをするといいでしょう。

ラッキーカラーは、 パールピンク 。

開運につながるアクションは 凝った料理を作る こと。

おとめ座（8月23日～9月22日生まれ）

9月のおとめ座さんは・・・

「ビビッドで勢いのある“はじまり”のとき」

8月下旬に訪れた 「新たな転機」 の正体が、いよいよはっきりと見えてきそう。

自分自身を刷新するような、これまでにない取り組みをする人も多そうですが、ためらう必要はまったくありません。 自分が信じた道を、まっすぐに前進しましょう 。

対人関係において、望まないかかわり方を勢いよく“卒業”する人も。

どんなに優れた人であっても、あなたを尊重しない相手からは距離を置いて。 自分が尊重されるべき存在であることを、いつも忘れずに いましょうね。

ラッキーカラーは、 濃いイエロー 。

開運につながるアクションは、 辛い料理を食べること 。

てんびん座（9月23日～10月23日生まれ）

9月のてんびん座さんは・・・

「より自分に優しい、スマートな働き方へ」

8月に宿った強い情熱は今月中旬まで継続の予感。

これまでの仕事の進め方──無理をしたり、細かくなりすぎたりしていた改善点──は卒業、 よりサステナブルな仕事の仕方にシフト していける人は多いでしょう。

この時期は「頭ではわかっているのだけれど、うまく言葉にできない」というモヤモヤが胸のなかにあるかもしれないのですが、月の下旬にはちゃんと説明できるようになります。

考えがまとまるまで、じっくり自分と対話を重ねて。

ラッキーカラーは、 ネイビー 。

開運につながるアクションは、 アート鑑賞 。

さそり座（10月24日～11月22日）

9月のさそり座さんは・・・

「いい関係性を、ここから作っていける」

仲間や同僚との関係が良好に。

特に中旬までは腹を割って建設的な話ができますし、良くない流れは理想的な流れに刷新していけるでしょう。腐れ縁はそろそろ精算のタイミング。

それよりも、 自分が前向きになれる相手との関係を構築する ことに時間と労力を注いでいきましょう。

健康面で良くない習慣を“卒業”する人も。

ただやめるよりも、より 理想的なアクションにリプレイス すると気持ちを切り替えやすいはず。

ラッキーカラーは、 イエロー 。

開運につながるアクションは、 メールを丁寧に書くこと 。

