¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Í¥Þ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Û¤É¤¦¤â¡ª¡¡ÍÂ¼º«¤Ç¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç£²³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Í«Ýµ¤Ë¤Ê¤êÉÔÅÐ¹»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç£±¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¤Þ¤º¤ÏÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£½µ¤ÏÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Ï£±£¹£¸£´Ç¯¤ÎÂè£±ºî¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë°ìºî¤Ç¤¹¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤Î¹â¹»À¸¥ê¡¼¤¬¶õ¼ê¤È¥«¥ó¥Õ¡¼¤ÎÃ£¿Í¤«¤éÉðÆ»¤ò³Ø¤Ó¡¢°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤òÅÝ¤¹¤Ù¤¯³ÊÆ®Âç²ñ¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¶õ¼ê¤È¥«¥ó¥Õ¡¼¤Î£²¿Í¤ÎÃ£¿Í¤Î¶¦±é¤Ç¤¹¡££¸£´Ç¯¤ÎÂè£±ºî¤Ï¡¢ÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥ë¥Õ¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ª±é¤¸¤ë¹â¹»À¸¤¬¶õ¼ê¤ÎÃ£¿Í¤Î¤â¤È¤Ç½¤¹Ô¤·Èà¤é¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£º£ºî¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥é¥ë¥Õ¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ª¤¬¶õ¼ê¤ÎÃ£¿Í¤È¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²£°£±£°Ç¯¤Ë¥«¥ó¥Õ¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ê¥á¡¼¥¯ÈÇ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤òÆ³¤¯Ã£¿Í¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤âËÜºî¤ËÅÐ¾ì¡£²áµîºî¤òºÌ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤¬ËÜºî¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Ë¡È¶»¥¢¥Ä¡É¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ç²è¤Ï¤½¤Î¹ñ¤Î·ÐºÑ¤ò±Ç¤¹¶À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££±ºîÌÜ¤¬¸ø³«¤·¤¿£¸£´Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Àª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Þ¥Í¡¼¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆüËÜ¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£ÆüËÜÅªÀº¿À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿£±£°Ç¯¤Î¥ê¥á¡¼¥¯ÈÇ¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Þ¥Í¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±Ç²è³¦¤Ç¤âÃæ¹ñ±Ç²è¤¬¤«¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿º£ºî¤Ï¡¢Â¿Ì±Â²¹ñ²È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¤¤¤¦Î¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÜÌ±£±À¤¤ä£²À¤¤¬Êú¤¨¤ë¶ìÇº¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é²æ¡¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦Â¿Ì±Â²¹ñ²È¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢²æ¡¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëºîÉÊ¤À¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Î»Ò¶¡¸þ¤±¥«¥ó¥Õ¡¼±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¡¢»äÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¶ìÇº¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£