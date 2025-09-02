新大関誕生なるか。大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）で大関取りに挑む関脇若隆景（３０＝荒汐）が２日、東京・両国国技館で報道陣の取材に応じた。

先々場所は小結で１２勝、先場所は関脇で１０勝。今場所で１１勝を挙げれば大関昇進の目安とされる三役で「３場所合計３３勝」に到達する。若隆景は、大関のイメージを問われると「相撲協会の顔、看板」。その地位に挑む秋場所へ「期待しているという声は耳に入っているので。期待に応えられるように稽古していきたい」と表情を引き締めた。

関脇だった２０２２年春場所で初優勝を果たしたが、翌年の春場所で右ひざ前十字靱帯断裂の大ケガを負った。手術と長期離脱により番付は幕下まで転落。地道な努力を重ねて番付をはい上がってきた。

若隆景はこれまでの道のりについて「結果だけで見たら割と順調に戻ってこられたのかなと思いますけど、感覚的には相撲を取れない時間がすごく長く感じました。もどかしさ？ もちろんありました」と振り返る。「相撲を取れる喜びも感じますし、もちろん相撲も好きですし。もっと強くなりたい気持ちで土俵に上がっています」と今の心境を明かした。

前日１日には新番付が発表され、初日まで残り２週間を切った。大関候補は「しっかりやるべきことをやって場所に臨みたい」と静かに闘志を燃やしていた。