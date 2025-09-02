９月４日（火）のヒルナンデス！は･･･ オトナ女子旅in北軽井沢＆新商品グランプリ
オトナ女子旅in北軽井沢
まだまだ暑い日本列島。
今回のオトナ女子旅は軽井沢から車で約３０分、群馬県北軽井沢へ。
軽井沢より高い標高1000〜1400mで、９月の平均気温は約１９度。
そんな北軽井沢で大自然の絶景とグルメをあさこと佳代子が満喫納涼旅。
★出演
いとうあさこ
大久保佳代子（オアシズ）
川畑一志アナウンサー
★仁淀ブルー
高知県 仁淀川で見られる水の色。
特に９月は最も青さが引き立つ時期で、大自然でのレジャー＆地元グルメのイベント
「仁淀ブルー体験博2025」が9月27日（土）から開催予定。
東京ドーム約1７１個分の牧場で約500頭の牛を放牧。
駐車場・入場料無料で北軽井沢の絶景を楽しめる。
★浅間牧場売店 てんまる
⚫︎D.H.ヘラクレス 13,200円
⚫︎浅間高原ソフトクリーム 500円
⚫︎ジョッキ牛乳(小) ３00円
★羽生田売店 高原野菜生産直売所
自社農園で栽培し運送コストが低いため低価格。
柔らかく傷つきやすいため市場に出回らない幻のキャベツ４１９も販売。
そんな野菜がHPからはネット購入可能。
⚫︎レタス（３個入り） 162円
⚫︎ズッキーニ 108円
⚫︎カリフローレ 1９６円
⚫︎ヤングコーン 2７0円
⚫︎幻のキャベツ 419 216円
⚫︎めぐみとうもろこし １４０円
⚫︎とうもろこし冷製スープ ４５３円
★ヤドカリCAFÉ
羽生田売店に隣接するヤドカリカフェでは幻のキャベツ４１９を使用したメニューを販売。
⚫︎キャベツモンスター ８００円
⚫︎キャベツメンチサンド ８００円
★鬼押出し園
入場料はおとな700円 こども500円
浅間山の噴火が生み出した自然の絶景を堪能できるスポット。
⚫︎金棒ぬいぐるみ(L) 2,200円
★東叡山寛永寺別院 浅間山観音堂
昭和33年建立の東叡山寛永寺別院
浅間山観音堂では360度のパノラマビューで絶景を堪能。
★あさま空山望 KUZANBO
デザイナーコシノジュンコ監修で2021年誕生したヴィラリゾート。
愛犬との宿泊もおすすめの浅間山の絶景と自然を楽しめるご褒美スポット。
現在出張シェフによる豪華ディナーのプランを開催中。
お値段は1名あたり/45,170円（6名でご宿泊の場合）
⚫︎ポラリスプレジデンシャルスイート
⚫︎カナッペ 合鴨 ゼッポリーニ スペイン直送ハモンセラーノ
群馬県産万願寺唐辛子添え
⚫︎帆立と赤海老の旨みを閉じ込めた
アーリオオーリオ・コン・ポモドーロ
⚫︎幻の和牛ローストビーフ
シャリアピンソース 群馬県産ひらたけ添え
★おいしいキャベツの見極め方
おいしいキャベツは栄養が全体に均等に行き渡っているため葉脈が左右対称になるんだそう。
みなさんキャベツを買う際の参考に！
★キャベツの栄養に良い切り方
キャベツにはには免疫力をアップさせるといわれる栄養素「イソチオシアネート」が含まれる。
「イソチオシアネート」はキャベツの細胞の中に含まれているため切ることで
細胞が壊れ外に出てきます。
つまり、細かく切るほどたくさん出てくるので、ザク切りより千切りの方が、
より多くのイソチオシアネートがとれ、免疫力アップが期待できるそうです。
★北軽井沢にあるもう一つの幻の野菜「花豆」
「ベニバナインゲン」とも呼ばれ甘納豆の原料として使われている花豆。
花豆は冷涼な気候を好むため北軽井沢では大粒で品質の高い花豆を栽培可能。
農家の多くが自家用ということもあり、市場に流通しにくいことから幻の豆と言われています！
新商品グランプリ2025年秋冬
開催日：2025年７月１６日（水）〜１７日（木）
開催場所：パシフィコ横浜
グランプリエントリー数：73品
春夏、秋冬の年2回のタイミングで発売された新商品を一般消費者が、
価格・味・量・使い勝手・トレンド・おすすめ度 などを総合的に評価し
ランキングを決定する日本アクセス独自の販促企画
●３月５日（水）発売
理研ビタミン パッとジュッと ねぎ塩麹チキン用 246円
●９月１日（月）発売
日本アクセス Delcyチン！するお芋の温野菜 235円
●2月２０日（木）発売
ヤマキ レンジで作るだし巻き卵の素 302円
●８月２０日（水）発売
ヤマキ 楽チン鍋 鶏すき焼き鍋つゆ 50g 324円
●８月２０日（水）発売
ヤマキ 楽チン鍋 鰹荒節のだし寄せ鍋つゆ 50g 324円
●８月２７日（水）発売
日清製粉ウェルナ
マ･マー レンジで2分 もちもち生パスタ フェットチーネ 238円
●８月２５日（月）発売
アヲハタ
まるかじゅり ブルーベリー＆シトラス（グレープフルーツ入り） 248円
●９月１日（月）発売
真誠 朝食×腸活きな粉 アサイーブレンド 324円
●８月１９日（火）発売
正田醤油 つけて焼いたら焼きいもトーストのたれ 464円
●９月１日（月）発売
雪印メグミルク 雪印こんがり焼ける とろけるスライス 498円
●９月１日（月）発売
ソントン食品 CoCo壱番屋監修カレートースト 334円
●９月１日（月）発売
明治 まるごと野菜 ７種の彩り野菜カレー 278円
●９月１日（月）発売
ニコニコのり ３０種の素材が入った野菜ふりかけ 238円 ※参考本体価格
●８月５日（火）発売
理研ビタミン ふわじそ青じそとチーズのドレッシング 388円
●９月１日（月）発売
新進 燻し風たくあん 刻んでみちゃいました 192円
グランプリ受賞・加工食品第１位商品
●９月１日（月）発売
冷蔵食品部門第１位商品
●９月１日（月）発売
