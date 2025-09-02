くら寿司は、回転寿司チェーン「くら寿司」にて、「【讃岐】釜揚げうどん」や「らーめん香澄」、「ラーメンステーション」と共同開発した「かに白湯らーめん」を9月5日から10月2日までの期間・数量限定で販売する。

くら寿司では、毎日店舗で手作りする天然素材の魚介出汁をベースにしたうどんやラーメンを定番商品として販売。今回、期間・数量限定商メニューとして、3年をかけて開発したというこだわりの“讃岐うどん”3種と、大阪の名店「らーめん香澄」と、全国の人気ラーメンを提供する「ラーメンステーション」を運営しているIOBIの3社が共同開発したラーメン第二弾「かに白湯らーめん」が登場する。

さらに、「ふり塩熟成中とろ」、「ふり塩熟成大とろ（一貫）」、「とろける煮穴子天（一貫）」などを堪能できる「とろと北海」フェアも同時開催。そのほか、新作スイーツや台湾唐揚げを再現した「くらジーパイ」なども販売されるので、9月5日からスタートするTVアニメ「怪獣8号」とのコラボと合わせて楽しんでいただきたい。

【本格的なうどん・ラーメンが新登場】

【讃岐】釜揚げうどん 490円 販売期間：9月5日～10月2日 ※持ち帰り不可

【讃岐】釜玉うどん 550円 販売期間：9月5日～10月2日 ※持ち帰り不可

【讃岐】ちく天ぶっかけうどん 550円 販売期間：9月5日～10月2日 ※持ち帰り不可

かに白湯らーめん 680円 販売期間：9月5日～10月2日 ※持ち帰り不可 ※東日本は白ネギ、西日本は青ネギをトッピング

【「とろと北海」フェア】

ふり塩熟成中とろ 280円 販売期間：9月5日～9月15日

ふり塩熟成大とろ（一貫） 350円 販売期間：9月5日～無くなり次第終了

とろける煮穴子天（一貫） 190円 販売期間：9月5日～9月15日 ※持ち帰り不可・数量限定

北海たこうに 150円 販売期間：9月5日～9月15日 ※北海道産たこ使用

北海道牛ローストビーフ 黒トリュフソース（一貫） 230円 販売期間：9月5日～9月15日

【ぷるっと”＆“もちっと”なスイーツも販売】

ぷるぷるイカさんゼリー 240円 販売期間：9月5日～10月2日 ※持ち帰り不可

くらだんご おいも（鳴門金時） 230円 販売期間：9月5日～10月30日 ※持ち帰り不可

【台湾で人気の唐揚げ“ジーパイ”を再現】

【台湾風スパイシーから揚げ】くらジーパイ 500円 販売期間：9月5日～10月2日

店舗で一足早く試食させていただいたが、かなりデカい！

