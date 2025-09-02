【読者向け特別クーポン付】「充電ケーブル忘れた…」をゼロに。UGREENの巻き取り式はいいぞ #Amazonセール
UGREENからリリースされている「Nexodeシリーズ」は、USB-Cケーブルを巻き取って本体に内蔵できるのが特長のプロダクト。
ケーブルを別途持ち歩く必要がなくなるので、外出時にケーブルを忘れてしまうリスクを回避できるし、何よりゴチャゴチャする煩わしさがありません。
いずれのモデルも、25,000回以上の伸縮テストと10,000回以上の折り曲げテストをクリアしたケーブルを採用しており、長期間の使用でも安心できる仕様。
モバイルワーカーなど出先でガジェットを使うことが多い人にとって、実に魅力的なプロダクトに仕上がっています。
頼れる20,000mAh大容量、165Wハイパワーバッテリー
20,000mAhの大容量バッテリーを搭載した「UGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー 20000mAh 165W」は、合計165W（100W＋65W）のデュアルポート急速充電仕様で、ノートPCへの給電にも対応。MacBook Pro 16インチなら、わずか30分で約43％まで充電できるパワーを誇っています。
USB-C（ケーブル＋ポート）2口とUSB-Aポート1口で、スマホ、タブレット、ノートPCを3台同時充電することも可能。iPhone 16なら約3.79回のフル充電ができる容量なので、これ1台で充電切れの不安感を払拭してくれるでしょう。
航空機内への持ち込み可能という点も、見逃せないポイントです。
日常使いから旅行までカバーできるコンパクト充電器
「UGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 65W」も最大0.69mのケーブルを内蔵し、65Wの急速充電に対応した充電器。MacBook Air M4を60分で約84％まで充電できるスペックとなっています。
3ポート搭載のケーブル巻き取り式にも関わらず、かなりコンパクトなサイズ感なので、出張や旅行などで使用するのにもピッタリ。
使用するポートの組み合わせに応じて、最適な出力配分を自動調整してくれるスマート仕様になっており、落雷保護など8重の保護システムも搭載。あらゆるデバイスを気兼ねなく接続できる懐の深さがあります。
シガーソケット用、ケーブルのみもラインナップ
「Nexodeシリーズ」には、車のシガーソケット用や、ケーブルのみのラインナップもあります。こちらも、チェックしておきましょう。
