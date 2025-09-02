こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

UGREENからリリースされている「Nexodeシリーズ」は、USB-Cケーブルを巻き取って本体に内蔵できるのが特長のプロダクト。

ケーブルを別途持ち歩く必要がなくなるので、外出時にケーブルを忘れてしまうリスクを回避できるし、何よりゴチャゴチャする煩わしさがありません。

いずれのモデルも、25,000回以上の伸縮テストと10,000回以上の折り曲げテストをクリアしたケーブルを採用しており、長期間の使用でも安心できる仕様。

モバイルワーカーなど出先でガジェットを使うことが多い人にとって、実に魅力的なプロダクトに仕上がっています。

なお、この記事で紹介する商品は、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分までAmazonで開催されている「スマイルSALE」で、お得に購入できます。

頼れる20,000mAh大容量、165Wハイパワーバッテリー

Image: Amazon.co.jp

20,000mAhの大容量バッテリーを搭載した「UGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー 20000mAh 165W」は、合計165W（100W＋65W）のデュアルポート急速充電仕様で、ノートPCへの給電にも対応。MacBook Pro 16インチなら、わずか30分で約43％まで充電できるパワーを誇っています。

USB-C（ケーブル＋ポート）2口とUSB-Aポート1口で、スマホ、タブレット、ノートPCを3台同時充電することも可能。iPhone 16なら約3.79回のフル充電ができる容量なので、これ1台で充電切れの不安感を払拭してくれるでしょう。

航空機内への持ち込み可能という点も、見逃せないポイントです。

UGREEN Nexode 巻取式USB-Cケーブル内蔵 モバイルバッテリー (20000mAh・165W) ノートPCにも急速充電対応 PD・PPS 5A仕様対応 TFTディスプレイ搭載 パススルー/低電流モード PSE技術基準適合 MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマホ ノートPC対応 PB726 13,280→8,990円 （32％オフ） Amazonで見る PR PR

日常使いから旅行までカバーできるコンパクト充電器

Image: Amazon.co.jp

「UGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 65W」も最大0.69mのケーブルを内蔵し、65Wの急速充電に対応した充電器。MacBook Air M4を60分で約84％まで充電できるスペックとなっています。

3ポート搭載のケーブル巻き取り式にも関わらず、かなりコンパクトなサイズ感なので、出張や旅行などで使用するのにもピッタリ。

使用するポートの組み合わせに応じて、最適な出力配分を自動調整してくれるスマート仕様になっており、落雷保護など8重の保護システムも搭載。あらゆるデバイスを気兼ねなく接続できる懐の深さがあります。

UGREEN 65W 充電器 【69CM 巻き取り式】 8階段調整可能 伸縮式 Type-C ケーブル内蔵 USB-C/USB-A 3ポート同時充電可能 PD3.0 旅行/出張/収納/スマホ/パソコン/タップレットなどType-C適合 5,980→3,978円 （33％オフ） Amazonで見る PR PR

シガーソケット用、ケーブルのみもラインナップ

「Nexodeシリーズ」には、車のシガーソケット用や、ケーブルのみのラインナップもあります。こちらも、チェックしておきましょう。

UGREEN 【70cm巻き取り式】3ポート 合計60W シガーソケット 上部コード磁力収納可能 片手で 長さ・角度調整可能 「運転用 車の便利グッズ 収納 」 PD・PPS対応 スマホ・タップレットなどType-C適合 3,280→2,296円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN 【100cm巻き取り式】PD 100W/5A USB-C ケーブル 4階段調整可能（36/60/82/100cm） 軽さ ミニ型 「持ち運び用 部屋収納」 両引き メタル風仕上げ PPS対応 E-Marker スマホ・パソコン・タップレットなどType-C適合 1,880→1,302円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

セール期間中に使える特別クーポンを配信中

最後に、記事を読んで興味を持ったあなたへ、セール期間中に使える特別クーポンのご案内です。

記事中でご紹介した商品について、セール価格と併用できる読者向け特別クーポンコードを入力することで、Amazonでさらにお得に購入可能になります。お見逃しなく！

・対象のクーポンコード【SSXGIZPR09】の入力で、さらに5％オフ

