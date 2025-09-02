Image: Shutterstock

新人が担当するエントリーレベルの仕事が奪われる？

AIが若者の雇用を奪っているのではないかと感じていたとしたら、実は当たりです。それを裏付けるデータが登場しました。

スタンフォード大学デジタル経済研究所の経済学者3人（Erik Brynjolfsson教授、Ruyu Chen研究員、Bharat Chandarポスドク研究員）が発表した論文によると、AIに最も影響を受けやすい職種に就いている22〜25歳の若い労働者の雇用が、相対的に13％減少したとのことです。

研究チームはこう述べています。

「対照的にAIの影響が少ない分野や、同じ職種でも経験豊富な労働者の雇用は安定、あるいは増加を続けています」

実際のところ、ホームヘルパーのようにAIに置き換えられにくい仕事では、若い労働者の雇用機会は中高年層よりも速いペースで拡大していることがわかりました。

研究チームによるとこの効果は、企業固有の要因やリモートワークの方針変更、教育に対するパンデミックの影響、テック業界の採用減速、景気循環的な雇用動向といった要因を考慮してもなお見られたとのこと。

この結果は、ここ数カ月テック界で話題に挙がってきていたこととも一致しています。業界のCEOたちは、AIに一部の新人が担当していた業務を代行させる方針を公言しています。

コーネル大学労使関係学部のJohn McCarthy准教授は、今月初めGizmodoにこう語りました。

「政策・教育・採用慣行が調整されない限り、AI移行期の初期に卒業する世代は失われた世代となってしまうかもしれません。そんな強い懸念を抱いています」

一部の専門家は以前から警告していましたが、AIを直接の原因とすることを証明できるデータはこれまでありませんでした。新たな卒業生たちが数か月にわたり懸念していた「AIが本当に自分たちの仕事を奪っている」という傾向を、初めてデータで裏付けたのが今回のスタンフォードの研究ということで、この結果は画期的なものとなっています。

中堅以上の労働者は影響を免れる？

研究チームは、アメリカ国内で2500万人以上をカバーしている給与処理の大手企業ADPから提供された雇用データを調査。このデータには2022年末から2025年半ばまでの期間が含まれています。

その結果、ソフトウェアエンジニアリングのようにAI導入が進んでいる産業では、2022年以降、新卒者向けの求人が大幅に減少していることがわかりました。

一方、同じ産業でも中堅以上の労働者は大きな影響を受けておらず、22〜25歳の雇用が減少したのに対し、35〜49歳の雇用はむしろ増加していました。

これはAIが基本的な業務に強いことに関連している可能性があります。新卒者が通常任される基礎的なタスクをAIが代行できてしまうからです。

しかし、こうしたエントランスレベルの仕事は次世代を育成するために不可欠であり、もし新人にこういった機会が与えられなければ、将来の労働力は大きく変容してしまいます。

McCarthy准教授はGizmodoに語っています。

「この世代への圧迫が、一時的な問題から初期キャリアのあり方そのものを、永久に変えてしまうのではないかと懸念しています」

自動化 vs 補完

研究によると、AI導入が進んだ産業の中でも、企業がAIを「自動化」に使うのか、それとも「人間の補完」に使うのかで雇用への影響は大きく異なりました。

雇用の減少は、AIが従業員の業務を完全または部分的に代替するケースで集中していた一方で、AIが人間の労働を補強する形で活用された場合は状況が違っていました。

Brynjolfsson教授は6月に出された別の論文で、「AIモデルが人間と協働してタスクを解決できるかどうかを測るベンチマークを作るべきだ」としています。

既存のAI評価は、人間を除外した状況での性能に依存しているためです。AIの統合の焦点を「自動化」から「拡張と協働」に移すことが重要だと、共同研究者のAndreas Haupt氏も論じています。

現在AIは自動化の道具として開発されていますが、社会に前向きな変化をもたらすツールとするには、それが必ずしも最良の使い方とは言えません。

AIは過重労働の負担を軽減しつつ、生産性を高める形で労働者を助けることもできますし、逆に一部の仕事を完全に自動化し、新卒者の初期キャリアの機会を奪ってしまうこともできます。

どちらの未来になるかは、企業が今後AIというこの革新的な技術をどうスケールさせるかにかかっているかもしれません。