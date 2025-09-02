＜ガイド付き・動物占い＞ご主人には忠実な忠犬中の忠犬「狼犬」の特徴とは！？【わんわんキャラナビ】

自分のペースで過ごしたいので、過干渉が嫌い。ご主人には忠実な忠犬中の忠犬

狼犬の特徴10

3分類：EARTH

分類：忠犬

●自分一人の時間と空間が好き

●干渉されたくない

●ペースを乱されるのが嫌い

●自分の居場所を確保したい

●他の犬とは群れたがらない

●初対面の人にはとっつきにくい

●決まった時間に食事が欲しい

●散歩も決まったコースを歩きたい

●匂いには超敏感

●最初にきちんとしつけをして欲しい

狼犬はこんな性格

飼い主のペースで振り回すのはやめてください。また、猫のように可愛がるのもやめましょう。基本的には放置プレイがいいのです。こちらからはあまり干渉せずに、狼犬が構って欲しいと寄ってきたときには、思いっきり相手をしてあげてください。

元々狼の原形は犬なので、最も犬らしいと言えるでしょう。野生の狼も、とても愛情深い動物なので、飼いごたえはあると思います。犬の 3 分類では「忠犬」となりますが、最も飼い主にとっての忠犬は狼犬なのです。

子犬の頃から厳しくしつけをすることが大切で、しつければしつけるほど飼い主に忠実になります。

規則正しい生活が信条なので、毎日決まった時間に決まった量の食事を与え、決まった時間に散歩に連れていかなければなりません。歩くのは苦にならないので、散歩の時間は多めに取りましょう。

このワンちゃんと仲良くする方法

仲良くなるためのキーワードは『ペースとスペース』です。EARTH のワンちゃんすべてに共通することですが、狼犬には特に重要かもしれません。

遊ぶ時間、食事の時間、散歩の時間などのペース配分をキッチリしてあげることで、すぐに仲良くなるでしょう。人の都合を通そうとすると、嫌われちゃうかもしれません。

休憩場所も、ケージやサークルなど専用のスペースを、人目から少し離れた所に設置するとストレスが溜まりません。

愛犬の「動物キャラ」をチェックしましょう！

わんわんキャラナビは、ワンちゃんの誕生日から割り出した12の動物キャラクターに当てはめ、愛犬の個性や心理を分析・診断します。

それでは、早速、下の「換算表」で、愛犬の動物キャラクターを調べてみましょう。わんちゃんの生年月日から、下記の手順で簡単に調べることができます。

この「8」が愛犬のキャラクター番号になります。この60分類キャラクターは生涯変わることはありませんので、覚えておいてください。ただし、四柱推命では23時以降は翌日とみなしますので、生まれた時間が23時以降の場合は、誕生日の翌日でキャラクターを調べてください。また、MOON・EARTH・SUNの3分類のタイプもこの表からわかります。

【出典】『わんわんキャラナビ』著：弦本將裕／髙野宜彦