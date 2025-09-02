女優の清水美砂（５４）が８月３１日、フジテレビ系「なりゆき街道旅」で、驚きの夫の元職業を明かした。

御殿場を旅している途中、カフェで休憩していた清水は「１９９９年１２月にアメリカに。主人の仕事で行くことになって、私もついていくと」と夫の仕事の関係で米国で生活をしていたという。

我が家の坪倉が「旦那さんのお仕事が特殊だと」と切り出し「一番引きのあるアルファベット３文字」「ＰＴＡ会長とかじゃないよ」と言った後「ＦＢＩだって聞いたんですけど…」と聞き、清水も「はい、そうです」と答えた。

「最初は違ったんです。出会った時は違う」といい、途中で転職。現在はすでにＦＢＩも辞めているというが「元ＦＢＩでいわゆるコンピューターのスペシャリスト」だったという。

ハナコの岡部大は「でも大変そう。ＦＢＩの妻って」というと清水は「（夫は）家で仕事の話はしないです」とコメント。そして「１回、子供達を迎えにいって、お家に帰ってきた時に、２階からシャワーした後の彼が降りてきて、子供をギュッと抱きしめて『お帰り』って。なんか様子がおかしいなって思って、後で聞いたら、子供をレスキューしてきたんだと。息子と同じぐらいの年齢で…っていう話を初めて聞いて。そういう仕事をしてるんだって」と、初めて仕事に関する話を聞いたといい、「現場にもいくらしいです。でも全然知らないの」と話していた。

清水は９８年１１月に米国籍の男性と結婚。２２年に出演したテレビ番組では当初は米軍勤務で「最近まで１０年間はＦＢＩに務めていた」と発言している。