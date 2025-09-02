°û¼ò±¿Å¾¤ÇµÕÁö¡Ä´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Åö»þ18ºÐÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¡¡µ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¡¡ºë¶Ì¡¦Àî¸ý»Ô
ºë¶Ì¸©¤ÇµîÇ¯¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î¼Ö¤¬Æ»Ï©¤òµÕÁö¤·¡¢¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Î½é¸øÈ½¤Ç¤¹¡£´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Åö»þ18ºÐ¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÏµîÇ¯9·î¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç°ìÊýÄÌ¹Ô¤òµÕÁö¤·¤¿¼Ö¤¬ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎË¥Ã«ÌÐ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ51¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ18ºÐ¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤Ï¡¢°û¼ò¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¼Ö¤ÎÀ©¸æ¤¬º¤Æñ¤Ê»þÂ®¤ª¤è¤½125¥¥í¤Ç¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÃË¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤Ê¤É¤ÏÇ§¤á¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¼Ö¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°Áö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡ÖÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ç¾ÆÃñ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç3ÇÕ¤Û¤É°û¤ó¤À¤¢¤È±¿Å¾¤·¤¿¡£¶Ë¤á¤Æ´í¸±¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈï¹ð¤Ï°ìÊýÄÌ¹Ô¤òµÕÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯È´¤±¤è¤¦¤ÈÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡×¤Ê¤É¤È²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£