アメリカとイギリスでオープンし好評を博しているディズニーの音楽作品だけを取り扱う特別なオンラインストア「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」が日本に上陸！

ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ディズニー・チャンネル作品のサウンドトラックをはじめ、パーク＆リゾートの音楽やハリウッド・レコード所属アーティストの作品など幅広いジャンルの直輸入レコードやCD、日本限定商品などを取り扱います。

URL：https://dme.universal-music.co.jp

「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」は、ディズニー音楽の名作から、魅力的なコレクターズアイテム、さらにはここでしか手に入らない限定商品までを取り揃えたオンラインストア。

「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」を通して、ディズニーの長い歴史の中で生まれた美しい音楽の数々を魅力的な商品とともに楽しめます。

＜輸入盤＞アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック（輸入盤／アナログ／ゾートロープ仕様）

価格：5,706円(税込)

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：875-4138

仕様：輸入盤／アナログ1枚組／ゾートロープ仕様

『アナと雪の女王』公開10周年を記念して制作されたゾートロープ・ヴァイナル。

「Let It Go」「Do You Want to Build a Snowman?」など、心に残るメガヒット曲の数々を収録。

＜輸入盤＞Toy Story: Songs to Infinity and Beyond（輸入盤／アナログ／ゾートロープ仕様）

価格：5,893円(税込)

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：875-7471

仕様：輸入盤、アナログ1枚組、ゾートロープ仕様

ディズニー＆ピクサー公開30周年を記念したLPが登場。

『トイ・ストーリー』から「You’ve Got a Friend in Me」、『トイ・ストーリー2』から「When She Loved Me」、『トイ・ストーリー3』から「We Belong Together」、『トイ・ストーリー4』から「I Can’t Let You Throw Yourself Away」など名曲の数々を一挙収録。

＜輸入盤＞ベビー・グルート（輸入盤／アナログ／ダイカット・ピクチャー・ディスク）

価格：2,131円(税込)

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：873-7435

仕様：輸入盤、アナログ1枚組、ダイカット・ピクチャー・ディスク

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス』劇中で使用されたデヴィッド・ハッセルホフ参加の「Guardians Inferno」と、タイラー・ベイツによるスコア楽曲「Dad」を収録したベビー・グルートのダイカット・ピクチャー・ディスク！

＜輸入盤＞ハンナ・モンタナ／ザ・ムービー（輸入盤／アナログ）

価格：5,363円(税込)

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：875-5102

仕様：輸入盤、アナログ2枚組

『ハンナ・モンタナ／ザ・ムービー』オリジナル・サウンドトラックがラベンダー・エコミックス 2枚組LPで初のアナログ化。

「Hoedown Throwdown」「The Climb」、テイラー・スウィフトによる「Crazier」など、ヒット曲を多数収録。

＜国内盤＞カリフォルニア ディズニーランド・リゾート70周年セレブレーション ミュージック・アルバム [ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定盤]

価格：4,290円(税込)

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：PROW-1017

仕様：1CD、スリーブケース入り、封入特典：ジャケサイズステッカー

1955年7月17日にカリフォルニア州アナハイムに誕生したカリフォルニア ディズニーランド・リゾートの70周年を記念し、ジョナス・ブラザーズが歌唱する70周年のテーマソング「セレブレート・ハッピー」を筆頭に、新たなエンターテイメントの音楽、テーマソング、アトラクション音楽等を収録した、日本独自企画の決定盤アルバムがリリース。

さらに、特別なスリーブケースと封入特典のジャケサイズステッカーがついたディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定盤も登場！ウォルト・ディズニーが自ら指揮をして完成まで見届けた、世界初、そして唯一無二のパークであるカリフォルニア ディズニーランド・リゾートの70周年を、音楽で一緒にお祝いしよう！

＜国内盤＞ディズニーファン読者が選んだ ディズニー ベスト・オブ・ベスト〜創刊35周年記念盤［ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定盤］

発売日：2025年9月25日(木)

価格：6,200円(税込)

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：PROW-1018

仕様：1CD、スリーブケース付き、特殊パッケージ仕様、歌詞掲載、

特典：小冊子「ミニ・ディズニーファン」、ジャケット・デザイン・レジャーシート

創刊35周年を迎える月刊「ディズニーファン」読者による投票結果をもとに収録楽曲を決定した本作は、まさに究極のディズニーファンが選ぶ、究極のベストアルバム。

前作30周年記念盤は2020年に発売、2009年から始まった人気シリーズの新作を、5年ぶりに発売します。

4月号誌面にて募集した投票結果を「映画」「テーマパーク」「ライブエンターテイメント」「あらゆる音楽」の部門ごとに集計し、収録楽曲を決定。

読者の手によって選ばれた人気楽曲だけを集めた、オールジャンルでディズニー音楽を楽しむことができるコンピレーションアルバムです。

「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」のオープンを記念して、ここでしか買えないディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定盤も2025年9月25日（木）にリリース。

飾ってかわいい額縁のようなデザインのスリーブと、限定特典のジャケット・デザイン・レジャーシートが付いたプレミアムな一作です。

＜国内盤＞ソングス・フロム・塔の上のラプンツェル（15周年記念帯付き数量生産限定盤／直輸入盤仕様）

価格：6,980円(税込)

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：PROW-7003

仕様：帯付き数量生産限定盤、直輸入盤仕様、1LP、ゾートロープ仕様

キャラクターなどが印刷されたゾートロープ仕様のレーベル（1LP）、ディズニー音楽の巨匠アラン・メンケンらによって制作された「自由への扉」「輝く未来」など劇中を彩る名曲の数々を英語歌で収録。

ジャケットの中面にはラプンツェルやフリン・ライダー、マキシマスなどキャラクターなどのコンセプト・アートが描かれた15周年記念にふさわしい貴重なデザインとなっています。

美しい映画の世界観に包まれる音楽を、飾っても美しいジャケットデザインとレーベル盤と共に楽しめます。

＜国内盤＞スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025：オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット

価格：57,500円(税込)

アーティスト：ヴァリアス・アーティスト

品番：UWCD-9030/52

仕様：特別デザイン豪華仕様BOX、CD23枚組、7インチ紙ジャケ仕様

2025年4月18日〜20日に開催された「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」の会場にて販売された『スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025：オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット』が数量限定発売！

はるか彼方の銀河系を称える究極の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」。開催を記念して、これまでに劇場公開された実写全11作品のサウンドトラックに加え、初CD化となるディズニープラス配信を含む12作品から選曲されたサウンドトラックをCD23枚組7インチ紙ジャケ仕様で限定生産。

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」特別デザインの豪華仕様のBOXに入れて数量限定で登場します。

オープン記念キャンペーン

ディズニー・ミュージック・エンポーリアムのオープンを記念し、キャンペーンを開催！

ディズニー・ミュージック・エンポーリアムで商品を購入すると、先着1,000名に、オリジナルステッカーとオリジナルA5クリアファイルをプレゼント！

また、10月2日（木）までに購入すると抽選で100名に、オリジナルトートバッグをプレゼントします。

ディズニー・ミュージックの特別なオンラインストア！

ディズニー・ミュージック・エンポーリアムの紹介でした。

© Disney ⒸDisney/Pixar © & Lucasfilm Ltd. ©MARVEL

