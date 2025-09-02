¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Õ¥§¥éー¥ê¤¬ÂæËÌ¤òÇúÁö¡¡¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸ー¡§¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡10·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥½¥óÀ½ºî±Ç²è¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸ー¡§¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥½¥óÀ½ºî¡¡¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸ー¡§¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù10·î24Æü¸ø³«¤Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØTAXi¡Ù¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Ýー¥¿ー¡Ù¡Ø96»þ´Ö¡Ù¡Ø¥Ë¥ー¥¿¡Ù¡ØLUCY¡¿¥ëー¥·ー¡Ù¡ØANNA¡¿¥¢¥Ê¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ù¥Ã¥½¥ó¤¬À½ºî¤òÃ´¤¤¡¢¡Ø¥¶¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥çー¥¸¡¦¥Û¥ï¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£¡ØDOGMAN ¥É¥Ã¥°¥Þ¥ó¡Ù»£±Æ´ÆÆÄ¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Þ¥ó¤ä¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥Áー¥à¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬·ë½¸¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤Ï¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥ëー¥¯¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤È¥µ¥ó¡¦¥«¥ó¤é¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØDear Stranger¡¿¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡Ù¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤ë¥°¥¤¡¦¥ë¥ó¥á¥¤¤¬¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢ËãÌô¼èÄù¶É¤ÎÁÜºº´±¥¸¥ç¥ó¡Ê¥ëー¥¯¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡Ë¤¬¡¢ÆÍÁ³Í¿¤¨¤é¤ì¤¿µÙ²Ë¤Î¡È½µËö¡É¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂæËÌ¤ØÈô¤Ó¡¢¾¡¼ê¤ËÁÜºº¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢ËãÌôÌ©Çä¤òµí¼ª¤ë²¯ËüÄ¹¼Ô¥¯¥ï¥ó¡Ê¥µ¥ó¡¦¥«¥ó¡Ë¤Îºá¤òË½¤¯¤Ù¤¯¡¢¥¯¥ï¥ó¤ÎÄ¢Êí¥Çー¥¿¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦Æ¿Ì¾¥áー¥ë¤Îº¹½Ð¿Í¤òÄÉ¤Ã¤ÆÂæËÌ¤Ø¡£¤½¤ÎÁ÷¤ê¼ç¤Ï¥¯¥ï¥ó¤ÎÍÜ»Ò¥ì¥¤¥â¥ó¥É¤Ç¡¢¤½¤ÎÊì¿Æ¤Ï½½¿ôÇ¯Á°¡¢ÂæËÌ¤Ç¥¸¥ç¥ó¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿½÷À¥¸¥çー¥¤¡Ê¥°¥¤¡¦¥ë¥ó¥á¥¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹½Æ·âÀï¤Î¿ô¡¹¤È¸µÅ·ºÍ¥È¥é¥ó¥¹¥Ýー¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥¸¥çー¥¤¤¬Áà¤ë¥Õ¥§¥éー¥ê¤ÇÂæËÌ¤Î³¹¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥«ー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÆÇ³¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¤È¥¸¥çー¥¤¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢¤½¤³¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¸µÉ×¤Ç¤¢¤êÂæËÌ¤ÎÎ¢À¤³¦¤òµí¼ª¤ë¥¯¥ï¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë