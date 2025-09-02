画像はヤンチャンWebのページ（https://youngchampion.jp/series/bf2c9e592b7ee）より

【第35話(2)-2】 価格：70ポイント 9月2日公開

秋田書店は9月2日、佐賀崎しげる氏（原作）、鍋島テツヒロ氏（原作）と乍藤和樹氏（漫画）によるマンガ「片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～」の第35話(2)-2をヤンチャンWebで公開した。価格は70ポイント。

本作は片田舎で剣術道場を営んでいるベリル・ガーデナントの元に大成したかつての教え子たちが訪れ、盛り立てられるというおっさん成り上がりファンタジー。

現在ヤンチャンWebでは第34話(2)-2、第35話(1)-1などの無料公開も行なわれている。

【片田舎のおっさん、剣聖になる】

「ベリル先生を騎士団付きの特別指南役として推薦しました」。片田舎の村で細々と剣術道場を営む男、ベリル・ガーデナント。そこへ若き王国騎士団長に昇り詰めたかつての教え子、アリューシアが訪れ騎士団付きの特別指南役として王都へ行く事に。大成した弟子達と再会し、盛り立てられるベリルの運命は？ おっさん成り上がりファンタジーの決定版、コミカライズ！