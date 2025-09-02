元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子を妊娠したことを発表した。

吉田は「この度、第1子となる新しい命を授かりました」と妊娠を発表。既に安定期に入っており、「出産は来年を予定しています」と伝えた。

吉田は毎日午前8時にインスタライブを開催していることもあり、「ちょっと早くから気付いてらっしゃる方も、ちらほらいらっしゃって」と説明。「結構早くからおなかが出てき始めてたっていうのと、本当に太りました。ムチムチになっちゃって」と妊娠後の変化を明かした。

今後の活動については「今年いっぱいは体調と相談しつつではあるんですけど、お仕事は続けられたらいいなっていうふうに思っている」とコメント。出産後も「状況を見つつ、徐々にお仕事復帰していけたらいいなっていうふうに思っています」と話した。

体調に大きな変化はなかったといい、現在の心境としては「まだ信じられない。不思議な感じ。うれしい気持ちがたくさんあるし、ワクワクしてるんですけど、やっていけるかな…っていう不安もある」と吐露。「とりあえず無事健康に生まれてきてくれることを今は1番願っています」と語っていた。

吉田は2020年12月にグループ卒業後、美容系ユーチューバーとして活動。2019年には自身がプロデュースするコスメブランド「b idol」を立ち上げた。2024年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表した。