俳優であり歌手の柴咲コウが8月29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。沖縄旅行の様子を公開した。

柴咲は11月28日に公開の映画『兄を持ち運べるサイズに』の主演を務めており、注目が集まっている。今回の沖縄旅はフォトブックにもなっており、現在販売中だ。

今回柴崎がやってきたのは、沖縄にある「西表石垣国立公園」。マングローブ林のなかをカヌーで進むツアーに参加したようだ。漕ぎ方のレクチャーを受けて、さっそく出発。道中ではさまざまな野生動物の鳴き声がして、楽しそうな様子を見せた。途中、アカショウビンという鳥の鳴き声に驚き、鳴き真似をするお茶目な部分も披露している。

公園内の川をどんどん進んでいき、一行はピナイサーラの滝を目指す。そして滝に到着し、「流れてる～」と念願の景色に感動した様子を見せた。柴咲はひと通りカヌーを楽しんで「気持ちいい」「汗だく」と言いながら陸地に到着。黒いドレスに衣装チェンジした。

その後は昼食を食べることに。今回食べたのは八重山そばだ。柴咲は「んー美味しい」と堪能し、そこから由布島に移動。スタッフに「水牛界のキムタク」と紹介された水牛に、「超カッコいい」とコメントし、牛車に乗ることに。船頭さんの三味線を聞きながら景色を楽しみ、今回の動画は終了した。

（文＝向原康太）