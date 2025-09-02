「今日好き」田中陽菜、“超ミニ丈”で美脚全開「いつもと違う系統で可愛い」「圧巻スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた田中陽菜が1日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美人JK、圧巻美脚披露
田中は「2代目選抜生で久しぶりにご飯食べ行った」と食事会を報告。黒いレーストップスに、美しい脚が際立つグレーのマイクロミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「いつもと違う系統で可愛い」「圧巻スタイル」「二度見した」「美脚」「可愛さに衝撃」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美人JK、圧巻美脚披露
◆田中陽菜、“超ミニ丈”で美脚を披露
田中は「2代目選抜生で久しぶりにご飯食べ行った」と食事会を報告。黒いレーストップスに、美しい脚が際立つグレーのマイクロミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートを披露している。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】