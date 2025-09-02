ゆきぽよ、ブルー紐ビキニ姿で美ボディ開放「セクシーで可愛い」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】タレントのゆきぽよが2日、自身のInstagramを更新。ブルーのビキニ姿で美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】ゆきぽよ、美バスト披露の紐ビキニ
ゆきぽよは「おうち時間が1番好き」とつづり、ブルーの紐ビキニ姿でバブルガンを持ち、楽しそうな笑顔を見せたショットを公開。引き締まったウエストや美しいデコルテを披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「セクシーで可愛い」「絵になる」「笑顔が眩しい」「プライベート感に癒される」「これおうちなの？」「ヘルシー」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
