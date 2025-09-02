2025年8月31日、韓国・朝鮮日報などは「日本で今年上半期、社会と断絶した生活の末に独りで死を迎え、時間が経ってから発見される『孤独死』が急増した」と報じた。

記事は警察庁の発表を引用し、「1〜6月に1人世帯の自宅で死亡した状態で見つかった人は4万913人で、前年同期より3686人増加した」と伝えた。このうち日本政府が「孤独死」に分類する「死後8日以上経って発見された死亡者」の数は1万1669人で、前年同期より1233人（11．8％）多い。発見までに15日以上かかったケースも8034件あり、そのうち164人は死後1年以上経っていたという。

日本は昨年から本格的に政府レベルでの孤独死統計を出している。初めての調査では2万1856人が孤独死したと集計された。死亡者を年代別に見ると、70代が8321人、60代が5409人、80代以上が4207人で、60代以上の高齢者が全体の82．1％を占めたという。

孤独死問題は最近、韓国でも社会問題となっている。保健福祉部が昨年10月に公開した実態調査の結果によると、韓国の孤独死は21年が3378人、22年が3559人、23年が3663人となっている。日本と比較すると、年間ベースで6分の1程度だが、20年に3000人を超えて以来、毎年増加を続けている。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「これは他人事ではない。未来に備えなければ」「韓国も1人世帯が増えてるし、明日は我が身だ」「日本の社会問題は10年以内に韓国で、もっと深刻に現れる」「韓国も今に必ずこうなる。あらかじめ心の準備をしておこう」といったコメントが多数寄せられている。

また、「孤独死より、孤独な暮らしのほうが問題じゃないかな。特に高齢者は」「あの世に行く時は誰もが1人だよ。にぎやかな葬式をすることが重要じゃない」「苦しまずに自宅で眠っているうちに死ねるならいいんじゃないか」「1人で気楽に生きて死ぬのならそれでいいじゃないか」「腐敗して大変な状態になったら嫌でしょ。後始末をする人が気の毒だ」なとの声も見られた。（翻訳・編集/麻江）