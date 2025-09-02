妻夫木聡「あんぱん」話題の八木＆蘭子の傘シーン「指スリスリは無意識だった」驚きの告白に視聴者悶絶「羨ましすぎる」「罪深い」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】俳優の妻夫木聡が2日、自身のInstagramを更新。同日に放送された連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）第112話の反響を受け、話題のシーンに言及した。
本作で、主人公・のぶ（今田美桜）の夫・嵩（北村匠海）のかつての戦友・八木信之介役を演じている妻夫木。八木はのぶと嵩の人生に大きな影響を与える人物として描かれ、現在は「九州コットンセンター」の社長として、のぶの妹・蘭子（河合優実）とも仕事で関わっている。戦争で八木は妻子を、蘭子は婚約者を亡くし、同じ境遇にあることを知った2人は次第に距離を縮め、言葉にはせずとも互いに意識し合っていた。
第112話では、八木が蘭子の家を訪ね、土砂降りの雨が降るなか、同じ傘に入って近距離で見つめ合う姿が描かれた。このシーンでは、傘を握る2人の手が重なり、八木が蘭子の指をさすっているようなカットが登場。さらに、傘が真上から映し出され、2人の姿が隠れて見えなくなる演出もあり「手絡めてる？」「ドキドキする」「色っぽい」「傘の下で一体何を…」「ロマンチック」などと話題を集めた。
放送後、妻夫木は「ヤムおんちゃんと八木さん」と紹介し、風来坊のパン職人・屋村草吉を演じる俳優・阿部サダヲとの2ショットを公開。「10代の頃、阿部さんとビリヤードしに行ったなぁ 阿部さん憶えてなかったけど」と阿部との思い出をつづった。さらに今回の反響を受け、ハッシュタグでは「八木さん トレンド1位おめでとうございます」と自ら祝福。注目が集まった八木の手指の動きについても言及し「指スリスリは無意識だったなぁ」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「朝ドラの反響も見てくれてるなんて」「スリスリは無意識！？八木さん罪深すぎる」「自然に出た動きだったとは…」「余計に蘭子が羨ましい」「たまるかー！！」「ドキドキさせられまくり」「ヤムおんちゃんとの2ショット最高」と反響が寄せられている。
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の嵩を北村が演じる。（modelpress編集部）
