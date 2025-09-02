「今日好き」倉八音羽、ベアトップ姿で福岡満喫「胸元のデザインセクシー」「憧れのスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が1日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」ギャルJK、胸元のデザインがセクシー
倉八は「糸島のアフターヌーンティー行ってきたっ」と福岡県糸島での様子を報告。「おとはの大好きなマスカットだらけ幸」と白いベアトップ姿でグラスを持ち、ソファでくつろぐ姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「胸元のデザインセクシー」「憧れのスタイル」「美しすぎる」「美味しそう」「綺麗」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
