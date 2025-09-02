グリーンエナジー＆カンパニー<1436.T>が続伸している。１日の取引終了後、子会社グリーンエナジー・ライフが徳島市の日中サービス支援型障がい者グループホーム取得に関して売買契約を締結し、ヘルスケア事業へ本格参入したと発表したことが好感されている。



日中支援型障がい者グループホームは、重度の障害がある人が２４時間体制の介護や生活支援を受けながら共同生活を送るための住まいのこと。グリーンエナでは、ヘルスケア事業を新たな柱として本格的に展開する予定で、その一環としてＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）仕様の福祉・ヘルスケア施設の開発を進めているが、今回の契約を皮切りに、ＺＥＨ仕様のヘルスケア施設を「グリーンケアライフ」ブランドとして展開し、まずは徳島を中心に四国での事業基盤を確立するとしている。



出所：MINKABU PRESS